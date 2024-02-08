«Παπαγαλάκι του Πούτιν» αποκάλεσε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον ο Γκι Φερχόφστατ ζητώντας κυρώσεις εναντίον του.

«Ο Τάκερ Κάρλσον είναι σίγουρα στο δρόμο του για να χαρακτηριστεί προπαγανδιστής του ρωσικού καθεστώτος» δήλωσε ο ηγέτης της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, της τρίτης μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου .

The real journalists in Russia are in jail or had to flee !



Carlson is Putin’s mouthpiece and an enemy of everything the US stands for — no more, no less.https://t.co/Nu58d6mnXD — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 7, 2024

«Εάν επιτρέψει την παραπληροφόρηση για τον Πούτιν, η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει μια ταξιδιωτική απαγόρευση!» διεμήνυσε ο Βέλγος πολιτικός.

«Δεδομένου ότι ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις σε όλους όσους τον βοηθούν σε αυτές τις προσπάθειες, φαίνεται λογικό ότι η Υπηρεσία Εξωτερικών θα εξετάσει επίσης την υπόθεσή του» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.

Οι πραγματικοί δημοσιογράφοι στη Ρωσία βρίσκονται στη φυλακή ή έπρεπε να διαφύγουν, τόνισε.

This is what a real journalist in Russia looks like @elonmusk !



Never heard you or Tucker Carlson use contacts with Putin on behalf of Evan Gershkovich ! @WSJ



That should greatly offend the American people ! https://t.co/yBoAEaMaUT pic.twitter.com/QifK6QKmF5 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 7, 2024



«Έτσι μοιάζει ένας πραγματικός δημοσιογράφος στη Ρωσία Ίλον Μασκ. Δεν άκουσα ποτέ εσάς ή τον Τάκερ Κάρλσον να χρησιμοποιείτε τις επαφές με τον Πούτιν για λογαριασμό του (φυλακισμένου στη Ρωσία δημοσιογράφου της WSJ) Έβαν Γκέρσκοβιτς! Αυτό θα έπρεπε να προσβάλει πολύ τον αμερικανικό λαό!» δήλωσε στο X.



Σημειώνεται ότι η συνέντευξη του Πούτιν στον Τάκερ θα προβληθεί στη 1μμ στο Χ που ανήκει στον Μασκ.



Πηγή: skai.gr

