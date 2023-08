Έσπασε τον αστράγαλό της γιατί γλίστρησε σε ένα κομμάτι προσούτο, και ζητά αποζημίωση 50.000 δολάριων από εστιατόριο Κόσμος 22:21, 14.08.2023 linkedin

Το Eataly "είχε καθήκον να διασφαλίσει ότι η επιφάνεια των δαπέδων ήταν απαλλαγμένη από περιττούς κινδύνους" τονίζεται στην αγωγή