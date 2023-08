Αργεντινή: Ο θαυμαστής του Τραμπ ηγείται της κούρσας για την προεδρία Κόσμος 21:12, 14.08.2023 linkedin

Ο ακροδεξιός πολιτικός Χαβιέ Μιλέι, θαυμαστής του πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε το υψηλότερο ποσοστό ψήφων στις προκριματικές εκλογές στην Αργεντινή