Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού και του λοκ ντάουν στις ΗΠΑ , η αμερικανική κυβέρνηση είχε εκταμιεύσει 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για να μετριάσει την οικονομική καταστροφή στις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Όπως αποδεικνύεται, πολλοί από τους επιχειρηματίες που πήραν τα βοηθητικά επιδόματα, καταχράστηκαν αυτά τα χρήματα.

Συγκεκριμένα πάνω από 3.000 άτομα είναι σήμερα κατηγορούμενα για απάτη - σύμφωνα με το Assosiated Press, οι αρχές υπολογίζουν ότι έχουν καταχραστεί περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αναλογεί στο 10% των 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενας από τους «μεγαλοαπατεώνες της πανδημίας» είναι και ο επιχειρηματίας Πάτρικ Πάρκερ Γουόλς από τη Φλόριντα, ο οποίος εκτίνει 5,5 χρόνια φυλάκισης για την κλοπή σχεδόν 8 εκατομμυρίων δολαρίων από ομοσπονδιακά κεφάλαια αρωγής για την COVID-19.

Ανάμεσα στα άλλα, ο Γουόλς χρησιμοποίησε το επίδομα του κόβιντ για να αγοράσει το δικό του νησί – το Sweetheart Island - έναν επίγειο, παρθένο παράδεισο ανοιχτά των ακτών του Yankeetown, στον κόλπο της Φλόριντα.

Το νησί που αγόρασε ο Γουόλς είναι ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα κατάχρησης δημοσίου χρήματος αλλά το έγκλημά του δεν ήταν το μοναδικό.

Σύμφωνα με το AP, ανάμεσα στις εκατοντάδες περιπτώσεις απάτης είναι κρατικά κονδύλια αρωγής που ξοδευτήκαν αφειδώς σε σπίτια, πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα με διαμάντια, Lamborghini και άλλα ακριβά αυτοκίνητα, νύχτες σε στριπτιτζάδικα και καζίνο του Λας Βέγκας και πολυτελείς διακοπές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.