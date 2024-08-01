Ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ, ο πακιστανός υπήκοος που χαρακτηρίζεται ως ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, αποδέχθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση να δηλώσει ένοχος, όπως και άλλοι δυο συγκρατούμενοί του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Χαλίντ Σεΐχ Μοχάμεντ συνελήφθη το 2003 και μετήχθη στην αμερικανική στρατιωτική φυλακή στο Γκουαντάναμο, όπου παραμένει από το 2006.

Αν και το Πεντάγωνο απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, η συμφωνία επιτρέπει στον Μοχάμεντ να αποφύγει την προσαγωγή σε δίκη, στην οποία διέτρεχε κίνδυνο του επιβληθεί η θανατική ποινή, θα εκτίσει ισόβια κάθειρξη, διευκρίνισε η εφημερίδα New York Times.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του Χαλίντ Σέιχ Μοχάμεντ που αφορά επίσης η συμφωνία είναι οι Ουάλιντ μπιν Ατάς και Μουστάφα αλ Χαουσάουι.

Και οι τρεις κρατούνται τις τελευταίες δυο δεκαετίες στη φυλακή στο Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σε έδαφος που παραχωρήθηκε με μίσθωση επ’ αόριστον το 1903 στις ΗΠΑ.

Και οι τρεις αντιμετώπιζαν κατηγορίες για τρομοκρατία και τη δολοφονία σχεδόν 3.000 ανθρώπων στις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον .

Ουδέποτε δικάστηκαν: η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ήταν πιθανό να αντιμετωπίσει κωλύματα, ιδίως εξαιτίας της απόσπασης πληροφοριών από αυτούς με συστηματικά βασανιστήρια που υπέστησαν σε μυστικές φυλακές της CIA.

Τον Μάρτιο του 2022, οι συνήγοροι υπεράσπισης των φυλακισμένων είχαν επιβεβαιώσει πως διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί η ποινή τους, ώστε να μην προσαχθούν σε δίκη ενώπιον στρατοδικείου.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν τη διαβεβαίωση πως θα παραμείνουν στη φυλακή στη ναυτική βάση του Γουαντάναμο, δεν θα μεταχθούν σε ομοσπονδιακή φυλακή στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, όπου θα εξέτιαν τις ποινές τους στην απομόνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

