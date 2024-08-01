Γάζα: Το Αλ Τζαζίρα καταδικάζει τη «δολοφονία» δυο δημοσιογράφων του σε βομβαρδισμό του Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα καταδίκασε χθες Τετάρτη τον θάνατο δυο δημοσιογράφων του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας την «εν ψυχρώ», «στοχευμένη δολοφονία» τους.

Το δίκτυο του Κατάρ μετέδωσε νωρίτερα χθες πως ο ανταποκριτής της αραβόφωνης υπηρεσίας του Ισμαήλ αλ Γουλ και ο εικονολήπτης Ράμι αρ Ρέφι έγιναν «στόχος των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής» καθώς έκαναν ρεπορτάζ στον καταυλισμό προσφύγων ας Σάτι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

«Η νέα επίθεση εναντίον δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα εγγράφεται στο πλαίσιο της συστηματικής στοχοποίησης των δημοσιογράφων του δικτύου και των οικογενειών τους από τον Οκτώβριο του 2023», υπογράμμισε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, το Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ασταμάτητα πληροφορίες από το πεδίο για τις συνέπειες των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον μικρό θύλακα.

Το γραφείο του στη Γάζα έχει βομβαρδιστεί και άλλοι δυο ανταποκριτές του έχουν σκοτωθεί.

Οι θάνατοι των αλ Γουλ και αρ Ρέφι υπογραμμίζουν την «επείγουσα ανάγκη να υπάρξει άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον των δυνάμεων κατοχής», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Αλ Τζαζίρα πρόσθεσε πως θα προχωρήσει σε όλες «τις δυνατές ενέργειες στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων», ενώ εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του σε «όλους τους δημοσιογράφους στη Γάζα».

Η Χαμάς κατήγγειλε επίσης το «ειδεχθές έγκλημα», αναφέροντας σε ανακοίνωσή της πως ο χθεσινός βομβαρδισμός είχε σκοπό να «τρομοκρατήσει και να φιμώσει» τους παλαιστίνιους δημοσιογράφους που ενημερώνουν για τη «γενοκτονία σε εξέλιξη εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και σχεδόν δέκα μήνες».

Επί χρόνια, οι αρχές του Ισραήλ καταφέρονται δημόσια εναντίον της κάλυψης της επικαιρότητας στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη από το δίκτυο του Κατάρ, που δίνει τεράστια έμφαση στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ισραηλινό δικαστήριο επιβεβαίωσε τον Ιούνιο πως παρέτεινε την ισχύ της απόφασης να απαγορευτεί η μετάδοση του σήματος του δικτύου στην επικράτεια της χώρας, που είχε επιβληθεί στο αλ Τζαζίρα αρχικά τον Μάιο. Το δίκτυο έχει αραβόφωνη και αγγλόφωνη υπηρεσία.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες τον φονικό βομβαρδισμό. Ο Στεφάν Ντουζαρίκ απηύθυνε έκκληση να διενεργηθεί «διαφανής και σε βάθος έρευνα» για αυτό και παρόμοια πλήγματα και «να υπάρξει λογοδοσία».

Τον Ιανουάριο, όταν σκοτώθηκαν δυο δημοσιογράφοι, ένας του Αλ Τζαζίρα και δεύτερος που συνεργαζόταν με διάφορα διεθνή μέσα, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο, σε βομβαρδισμό στο νότιο τμήμα του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός τους χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ κατηγόρησε άλλο δημοσιογράφο του καναλιού, που τραυματίστηκε σε βομβαρδισμό, πως ήταν «υποδιοικητής μονάδας» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Το Αλ Τζαζίρα διέψευσε οργισμένα τις κατηγορίες αυτές.

Ο επικεφαλής του γραφείου του δικτύου στον θύλακο, ο Ουάελ Ντάχντουχ, πασίγνωστη μορφή στη Λωρίδα της Γάζας, τραυματίστηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εικονολήπτη του τον Δεκέμβριο.

Η σύζυγός του Ουμ, δυο παιδιά τους και εγγόνι τους σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον Οκτώβριο στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα.

Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Χάμζα, ήταν αυτός που σκοτώθηκε τον Ιανουάριο στη Ράφα.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, οι παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο έχουν πλέον φθάσει τους 165.

Κατά τους αριθμούς της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ), ως την 31η Ιουλίου είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 125 δημοσιογράφοι — 120 Παλαιστίνιοι, 2 Ισραηλινοί, καθώς και 3 υπήκοοι Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

