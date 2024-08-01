Ο κορυφαίος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις υποθέσεις της Λατινικής Αμερικής, ο Μπράιαν Νίκολς, υποστήριξε χθες Τετάρτη πως ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, κέρδισε «καθαρά» τον απερχόμενο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο στις εκλογές της Κυριακής, καθώς ασκείται εντεινόμενη διεθνής πίεση να παρουσιαστούν αποδείξεις για την αμφισβητούμενη επανεκλογή του αρχηγού του κράτους.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνεδρίαση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), ότι η διαφορά ήταν «εκατομμύρια» ψήφοι και αποδεικνύει την «αναντίρρητη» επικράτηση του κ. Γκονσάλες Ουρούτια, επικαλούμενος τους αριθμούς που παρουσίασε η αντιπολίτευση.

Με δεδομένη «αυτή την καταμέτρηση, ο λόγος που αρνούνται (σ.σ. οι αρχές) να δημοσιοποιήσουν πλήρη αποτελέσματα είναι προφανής», επέμεινε ο κ. Νίκολς.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη για τρίτη θητεία στο αξίωμα. Η αντιπολίτευση όμως κατήγγειλε «μαζική νοθεία» και αντέτεινε πως επικράτησε ο δικός της υποψήφιος, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, με «το 73%» των ψήφων. Ο κ. Μαδούρο έλαβε, κατά τα επίσημα αποτελέσματα του CNE, το 51,2% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του το 44,2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

