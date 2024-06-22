Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο... 25 ετών το οποίο δείχνει έναν άνδρα τον οποίο το FBI αναγνώρισε ως πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας, ονόματι Ομάρ αλ – Μπαγιούμι, που κινηματογραφούσε τοποθεσίες στο κέντρο της Ουάσιγκτον τρεις μήνες πριν η Αλ Κάιντα αποφασίσει να πραγματοποιήσει τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο, που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1999 και είχε στην κατοχή του το FBI, αποσφραγίστηκε σε δικαστική διαδικασία από οικογένειες των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ήταν συνένοχος στο πρωτοφανές στα χρονικά τρομοκρατικό μακελειό, κάτι που οι ηγέτες της χώρας αρνούνται.

Το βίντεο που αποκτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και προβλήθηκε στο πρόγραμμα 60 Minutes περιλαμβάνει σχόλια από τον άνδρα που το τραβούσε, τον Ομάρ αλ – Μπαγιούμι, για διάφορες τοποθεσίες στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του μνημείου της Ουάσιγκτον και των σημείων εισόδου καθώς και των μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Ο άνδρας αναφέρεται σε ένα «σχέδιο».

Το Καπιτώλιο πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος ενός από τα αεροπλάνα προτού οι αεροπειρατές του καταπλακωθούν και εξοντωθούν από τους επιβάτες, προκαλώντας τη συντριβή του στην ύπαιθρο της Πενσυλβάνια.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας αρνούνται επί μακρόν και σθεναρά τη συνενοχή ή την υποστήριξη τους για την 11η Σεπτεμβρίου, όπως και ο Μπαγιούμι. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας έχουν καταθέσει αίτηση για την απόρριψη της υπόθεσης των οικογενειών, με την εκδίκαση να αναμένεται αυτό το καλοκαίρι.

Η ταινία βρέθηκε αρχικά από βρετανούς ερευνητές στο διαμέρισμα του Μπαγιούμι τις ημέρες μετά την επίθεση το 2001, όταν ήταν διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Άστον στο Μπέρμιγχαμ. Στο διαμέρισμα βρέθηκε επίσης ένα τετράδιο με διευθύνσεις, για το οποίο οι δικηγόροι των οικογενειών λένε ότι περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας αξιωματούχων της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας εκείνης την εποχή. Η Σκότλαντ Γιαρντ έδωσε το βίντεο στο FBI.

Η Σαουδική Αραβία πάντα αρνιόταν ότι ο Μπαγιούμι ήταν πράκτοράς της. Όμως, εδώ και καιρό αποτελεί αντικείμενο εικασιών λόγω των δεσμών του με δύο από τους αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου, τον Ναουάφ αλ Χαζμί και τον Χαλίντ αλ -Μιχντάρ. Μια έκθεση του FBI που αποχαρακτηρίστηκε τον Μάρτιο του 2022 παρουσίαζε αποδεικτικά στοιχεία «50/50 πιθανότητες [ο Μπαγιούμι] να είχε προηγμένη γνώση ότι επρόκειτο να συμβούν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου» από τη σχέση του με τον Χαζμί και τον Μιχντάρ.

Μια άλλη έκθεση του FBI που αποχαρακτηρίστηκε το 2023 λέει ότι ο Μπαγιούμι πρόσφερε σημαντική βοήθεια στο ζευγάρι μετά την άφιξή τους στις ΗΠΑ και επικοινωνούσε με έναν βασικό συντονιστή επιμελητείας του Οσάμα Μπιν Λάντεν, κάθε φορά που τους βοηθούσε.

Το βίντεο γυρίστηκε σε διάρκεια αρκετών ημερών και η εικόνα του είναι κάπως κοκκώδης. Ο Μπαγιούμι ξεκινά στο βίντεο να μιλά στα αραβικά, λέγοντας: «Ω αγαπητοί, αξιότιμοι αδερφοί, έναν χαιρετισμό σε σας από τον Ομάρ αλ Μπαγιούμι», στη συνέχεια προσθέτει: «Σας χαιρετάμε, αξιότιμοι αδερφοί, και σας καλωσορίζουμε από την Ουάσιγκτον – Ουάσιγκτον, την αμερικανική πρωτεύουσα .»

Υποδεικνύοντας το μνημείο της Ουάσιγκτον, λέει ότι πάει εκεί για να «αναφέρει λεπτομερώς τι υπάρχει εκεί» στους ανθρώπους που απευθύνεται στην ταινία. Σημειώνει επίσης την εγγύτητα του αεροδρομίου.

Εστιάζοντας σε αυτοκίνητα έξω από ένα άγνωστο κτίριο, λέει: «Τα αυτοκίνητά τους, το είπατε στο σχέδιο».

Το FBI υποστηρίζει ότι όταν ο Μπαγιούμι γύριζε το βίντεο, ήταν μαζί με δύο διπλωμάτες της Σαουδικής Αραβίας που η υπηρεσία πιστεύει ότι είχαν δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας αρνήθηκε να σχολιάσει στο 60 Minutes σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Η επίσημη έκθεση της Επιτροπής για την 11η Σεπτεμβρίου, ένα έγγραφο 585 σελίδων που δημοσιεύθηκε το 2004 από τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αποτυχίες πληροφοριών εκ μέρους της CIA και του FBI ευθύνονται πρωτίστως για την επίθεση.

Αναφερόμενη στον Μπαγιούμι, η έκθεση σχολίαζε: «Δεν έχουμε δει αξιόπιστα στοιχεία ότι πίστευε στον βίαιο εξτρεμισμό ή εν γνώσει του βοηθούσε εξτρεμιστικές ομάδες».

Η επιτροπή ανέφερε ότι όταν ο Χαλίντ Σεϊχ Μοχάμεντ, που θεωρείται ο εγκέφαλος της επίθεσης, ρωτήθηκε κατά την ανάκριση εάν γνώριζε τον Μπαγιούμι, είπε ότι δεν το γνωρίζει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.