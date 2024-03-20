ΗΠΑ: Εκτέλεση θανατοποινίτη μετά από τέσσερα χρόνια στη Τζόρτζια

Ένας Αμερικανός που είχε καταδικαστεί το 1996 σε θανατική ποινή, επειδή απήγαγε, βίασε και κατόπιν σκότωσε την πρώην σύντροφό του βρίσκεται εν αναμονή εκτέλεσης σήμερα στην Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο Ουίλι Τζέιμς Πάι, ηλικίας 59 ετών, αναμένεται να εκτελεστεί το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα με τη χρήση θανατηφόρου ένεσης σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα του Τζάκσον, στα νοτιοανατολικά προάστια της Ατλάντας, πρωτεύουσας μιας πολιτείας που δεν έχει πραγματοποιήσει εκτελέσεις εδώ και τέσσερα χρόνια.

Εάν γίνει, θα πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εκτέλεση από την αρχή του 2024 στις ΗΠΑ, πέραν εκείνης που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή την 28η Φεβρουαρίου στο Άινταχο, καθώς δεν χορηγήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας το θανατηφόρο διάλυμα στον καταδικασθέντα.

Ο Ουίλι Τζέιμς Πάι κρίθηκε ένοχος για τον φόνο, το 1993, της Αλίσια Γιάρμπροου, μιας γυναίκας με την οποία είχαν μια ταραχώδη σχέση και την οποία απήγαγε, κατόπιν βίασε μαζί με δύο συνεργούς, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο 15 ετών.

Η θανατική καταδίκη του ανατράπηκε από ένα εφετείο το 2021, καθώς κρίθηκε ότι ο δικηγόρος του, το οποίο είχε διορίσει το δικαστήριο, δεν διαχειρίστηκε σωστά την υπεράσπισή του, επειδή δεν ανέφερε ούτε τις ενδείξεις νοητικής υστέρησης ούτε τη φτώχεια και κακοποίηση που είχε υποστεί ο κατηγορούμενος κατά την παιδική ηλικία του. Ωστόσο, η ποινή αυτή επιβλήθηκε εκ νέου το 2022.

Στο αίτημά τους μετατροπής της ποινής, το οποίο απορρίφθηκε χθες από το συμβούλιο απονομής χάριτος της πολιτείας, οι νυν δικηγόροι του Πάι, ενός Αφρο-Αμερικανού, χαρακτήρισαν τη δίκη του ένα «σοκαριστικό κατάλοιπο του παρελθόντος στο οποίο ένας ρατσιστής και εξαντλημένος δικηγόρος, τον οποίο διόρισε το δικαστήριο, ο Τζόνι Μόστιλερ, ουσιαστικά εγκατάλειψε το πόστο του».

Έχοντας συνάψει σύμβαση με την κομητεία του Σπάλντινγκ για να εκπροσωπεί το σύνολο των άπορων κατηγορουμένων, επιπλέον εκείνων του ιδιωτικού γραφείου του, ο Τζόνι Μόλιστερ, ο οποίος έχει πεθάνει, απασχολείτο με εκατοντάδες υποθέσεις τον χρόνο, αποτυγχάνοντας συστηματικά στην υπεράσπιση των πελατών του, σύμφωνα με τους δικηγόρους του καταδικασθέντα.

Στην ετήσια έκθεσή του τον Δεκέμβριο, το εξειδικευμένο παρατηρητήριο Death Penalty Information Center εκτιμά πως η πλειονότητα των κρατουμένων που εκτελέστηκαν το 2023 στις ΗΠΑ «το πιθανότερο δεν θα καταδικαζόταν σε θάνατο σήμερα», καθώς θα λαμβάνονταν υπόψη κυρίως τα προβλήματά τους ψυχικής υγείας και το τραυματικό παρελθόν τους ή λόγω νομοθετικών αλλαγών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

