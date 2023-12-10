Ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν χθες, Σάββατο, την αμερικανική πολιτεία του Τενεσί στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες καθώς και βλάβες στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρεις από τους θανάτους σημειώθηκαν σε βόρειο προάστιο του Νάσβιλ, πρωτεύουσας αυτής της πολιτείας των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

🚨BREAKING🚨



Watch as a tornado rips through Hendersonville and Gallatin Tennessee pic.twitter.com/yrEPaXrOV5 — James Jinnette (@james_jinnette1) December 9, 2023

Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν», ανακοίνωσε το γραφείο μέσω της πλατφόρμας X.

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Κλάρκσβιλ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, προκαλώντας επίσης θύματα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο ενήλικες και ένα παιδί», ανέφεραν οι αρχές της πολιτείας Μοντγκόμερι σε ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως «23 άτομα νοσηλεύονται».

Οι πρώτες ομάδες διασωστών «εξακολουθούν να βρίσκονται στη φάση της έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφή αυτή», έκαναν γνωστό οι αρχές και ζήτησαν από τους κατοίκους να μην βγαίνουν χωρίς λόγο στους δρόμους.

NOW: More video of the aftermath in Hendersonville, Tennessee tornado pic.twitter.com/huClb0juCN — Farguss Media (@fargussmedia) December 10, 2023

Εξάλλου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 86.000 νοικοκυριά στην πολιτεία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.