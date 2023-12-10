Γαλλική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα καταρρίπτει δυο drones προερχόμενα από την Υεμένη

Φρεγάτα πολλαπλών αποστολών του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία κινούνταν προς την κατεύθυνσή της από τις ακτές της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στο Παρίσι, καθώς οι εντάσεις σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας συνεχίζουν να κλιμακώνονται.

«Η αναχαίτιση και η καταστροφή των δυο απειλών» έγινε στις 22:30 και στις 00:30 (ώρες Ελλάδας) «110 χιλιόμετρα από τις ακτές της Υεμένης, στο ύψος της Χοντάιντα» από τη φρεγάτα πολλαπλών αποστολών Languedoc, διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου.

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε τρία drones και προσέφερε συνδρομή σε τρία εμπορικά πλοία που έγιναν στόχοι επιθέσεων από την Υεμένη, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, που κατήγγειλε «άμεση απειλή» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν χθες Σάββατο να επιτεθούν σε οποιοδήποτε σκάφος διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα και πλέει προς το Ισραήλ αν δεν διανεμηθεί στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει ανάγκη.

Οι σιίτες αντάρτες, οι οποίοι ελέγχουν την υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, αποτελούν μέρος αυτού που αποκαλείται «άξονας αντίστασης» εναντίον του Ισραήλ, μαζί με οργανώσεις όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανική Χεζμπολά, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή τους που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, οι Χούθι διαμηνύουν πως θα «εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων κατευθυνόμενων προς τη σιωνιστική οντότητα», αν οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θυλάκου, που βομβαρδίζεται από το Ισραήλ για πάνω από δυο μήνες, δεν λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως τρόφιμα και φάρμακα.

Η απειλή έχει φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

