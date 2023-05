ΗΠΑ: Έφτασε στη Νέα Υόρκη ο νέος πρεσβευτής της Κίνας

Ο νέος πρεσβευτής της Κίνας έφτασε χθες, Τρίτη, στις ΗΠΑ και δεσμεύθηκε να αναλάβει «τη βαριά ευθύνη» να διαχειριστεί «τις σοβαρές προκλήσεις» που αντιμετωπίζουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Σίε Φενγκ, διπλωμάτης καριέρας που έχει ήδη μακρά εμπειρία στην Ουάσινγκτον, έφτασε στη Νέα Υόρκη χθες, ανακοίνωσε η κινεζική πρεσβεία. Αντικατέστησε τον Τσιν Γκανγκ που αποχώρησε από τη θέση του πρεσβευτή για να γίνει υπουργός Εξωτερικών της Κίνας.

«Αυτή τη στιγμή οι σινοαμερικανικές σχέσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες και σοβαρές προκλήσεις», δήλωσε ο Σίε στους δημοσιογράφους από το αεροδρόμιο.

«Νιώθω ταυτόχρονα τεράστια αίσθηση καθήκοντος και βαριά ευθύνη. Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα σταθούμε στο ύψος της αποστολής μας», πρόσθεσε.

