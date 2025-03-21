Χιλιάδες διαδηλωτές κλείνουν την κεντρική είσοδο του αεροδρομίου του Μεξικού

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί απέκλεισαν χθες Πέμπτη την κεντρική είσοδο του κυριότερου διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο πολυάσχολα στη Λατινική Αμερική, σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων.

Πολλοί ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να κατέβουν από τα οχήματα στα οποία επέβαιναν και να πάνε πεζή, κουβαλώντας τις αποσκευές τους, ως τον τερματικό σταθμό για να μη χάσουν τις πτήσεις τους, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο αποκλεισμός του αεροδρομίου διήρκεσε κάπου έξι ώρες και προκάλεσε επανειλημμένες λογομαχίες ανάμεσα σε αυτοκινητιστές και διαδηλωτές.

«Είχαμε ήδη καθυστέρηση, αυτό μας καθυστερεί ακόμα περισσότερο» είπε ο Φάμπιο Λόρενς, 27χρονος Κολομβιανός, καθώς περπάταγε βιαστικά κάτω από τον καυτό ήλιο με τη βαλίτσα του στο χέρι.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες, στην πόλη του Μεξικού, είναι το μεγαλύτερο της περιοχής και το χρησιμοποίησαν κάπου 45,3 εκατομμύρια επιβάτες το 2024.

Το συνδικάτο εθνικός συντονισμός εργαζομένων στην εκπαίδευση κινητοποιείται από προχθές Τετάρτη, όταν μέλη του εγκατέστησαν εκατοντάδες σκηνές στη Σόκαλο, τη μεγαλύτερη πλατεία σ’ όλη τη Λατινική Αμερική, στο κέντρο της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα να εγκαταλειφθεί.

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ συναντήθηκε με αντιπροσωπεία συνδικαλιστών την Τρίτη και υποσχέθηκε να ανασταλεί μέτρο που προέβλεπε να μειωθούν οι συντάξεις των εκπαιδευτικών για να χρηματοδοτηθούν έργα για τη στέγη και βελτιώσεις των υπηρεσιών υγείας.

Η πρόεδρος της μεξικανικής αριστεράς αποφάσισε επίσης να μην προχωρήσει σε αυτό το στάδιο σχέδιο νόμου για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που θα παραμείνει συνεπώς στα 58 έτη για τους άνδρες και στα 56 για τις γυναίκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.