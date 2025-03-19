Πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη με τη μέθοδο της ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου στη Λουιζιάνα

Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο στην αμερικανική πολιτεία Λουιζιάνα εκτελέστηκε χθες Τρίτη το βράδυ με την πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο που ως τώρα χρησιμοποιούσε μόνο η γειτονική Αλαμπάμα και ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν πως προσιδιάζει με μορφή «βασανιστηρίου».

Η εκτέλεση του Τζέσι Χόφμαν, 46 ετών, που είχε κριθεί ένοχος για την απαγωγή, τον βιασμό και τον φόνο της Μέρι Έλιοτ το 1996, είναι η πρώτη που έγινε στη Λουιζιάνα έπειτα από διάλειμμα 15 ετών.

Ανακοινώθηκε χθες βράδυ από δυο συνηγόρους του, οι οποίοι δημοσιοποίησαν χωριστές ανακοινώσεις που επικαλέστηκαν τοπικά ΜΜΕ. Οι αρχές δεν την έχουν επιβεβαιώσει επίσημα ακόμη.

Η πολιτεία «τον εκτέλεσε εφαρμόζοντας νέο πρωτόκολλο και ορίζοντας ημερομηνίες εκτέλεσης κατά τρόπο ώστε να εμποδιστεί στενή επιτήρηση από τη δικαιοσύνη και περιβάλλοντας τη διαδικασία με μυστικότητα», στηλίτευσε η συνήγορος Σεσίλια Κάπελ.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση που προβλεπόταν να γίνει στις ΗΠΑ εντός της εβδομάδας. Άλλη μια θα γίνει σήμερα στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά), δυο ακόμη αύριο Πέμπτη στη Φλόριντα και στην Οκλαχόμα (νότια). Αυτές οι τρεις θα γίνουν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες.

Άλλες έξι εκτελέσεις είχαν γίνει στη χώρα από την αρχή της χρονιάς, τέσσερις με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, μια με εισπνοή αζώτου στην Αλαμπάμα και μια με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) — κάτι που είχε να γίνει στις ΗΠΑ από το 2010.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο ανέβαλε την περασμένη εβδομάδα την εκτέλεση του Τζέσι Χόφμαν με το σκεπτικό ότι η χρήση της μεθόδου της εισπνοής αζώτου παραβίαζε την απαγόρευση δυνάμει της όγδοης τροπολογίας του Συντάγματος κάθε «σκληρής και ασυνήθιστης» μορφής τιμωρίας, λόγω του ψυχολογικού πόνου. Ο θανατοποινίτης είχε ζητήσει να θανατωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα.

Όμως υπερσυντηρητικό εφετείο ακύρωσε την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι η μέθοδος της θανάτωσης από εκτελεστικό απόσπασμα είναι «πιο οδυνηρή από την εισπνοή αζώτου» και ότι «κάθε μέθοδος εκτέλεσης συνεπάγεται αναγκαστικά ένα βαθμό ψυχολογικού τρόμου».

Η υπεράσπιση του Τζέσι Χόφμαν προσέφυγε έτσι στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επιχειρηματολογώντας πως η μέθοδος της εκτέλεσης θα τον εμπόδιζε να ασκήσει διαλογισμό με την αναπνοή βάσει της βουδιστικής πίστης του.

Ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεσή του ώστε το δικαστήριο να αποφανθεί για την ουσία του ζητήματος. Αλλά με πέντε ψήφους έναντι τεσσάρων, το Ανώτατο Δικαστήριο, με αποφασιστικά συντηρητική πλειοψηφία, ενέκρινε χθες τη θανάτωσή του.

Η εκτέλεση την 25η Ιανουαρίου 2025 του Κένεθ Σμιθ στην Αλαμπάμα με τη μέθοδο της ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, παγκόσμια πρώτη, είχε πυροδοτήσει κύμα αγανάκτησης εντός και εκτός της χώρας. Έκτοτε έγιναν άλλες τρεις εκτελέσεις με αυτή τη μέθοδο στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

