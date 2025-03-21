Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της Αργεντινής, η CGT, προκήρυξε χθες Πέμπτη γενική απεργία τη 10η Απριλίου, την τρίτη αφότου άρχισε η προεδρία του ακραίου φιλελεύθερου, ακροδεξιού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι πριν από 15 μήνες.

Ο γενικός γραμματέας της CGT Έκτορ Ντάερ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου «συνδικαλιστική δράση 36 ωρών», που θα αρχίσει με διαδηλώσεις την 9η Απριλίου και θα κορυφωθεί με γενική 24ωρη απεργία την επομένη.

Απαρίθμησε σειρά διεκδικήσεων, ανάμεσά τους «την επείγουσα αύξηση των συντάξεων», την «επανέναρξη δημοσίων έργων» που έχουν «παραλύσει» εξαιτίας της πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας, την «υπεράσπιση του παραγωγικού τομέα» και «την απόρριψη της αστυνομικής καταστολής» μετά τη διαδήλωση συνταξιούχων τη 12η Μαρτίου.

Η συνομοσπονδία, που γενικά θεωρείται προσκείμενη στους περονιστές (κεντροαριστερά), προκήρυξε δυο φορές απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Μιλέι.

Την πρώτη τον Ιανουάριο του 2024, μόλις ενάμιση μήνα αφότου άρχισε η προεδρία του, για να καταγγείλει τον καταιγισμό μέτρων απορρύθμισης που προωθούσε ο αρχηγός του κράτους και το «αλυσοπρίονο» στις δημόσιες δαπάνες. Είχε όμως θεωρηθεί εν μέρει αποτυχημένη.

Τη δεύτερη τον Μάιο της περασμένης χρονιάς, εναντίον της πολιτικής λιτότητας, για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εργασία και των μισθών. Η συμμετοχή σε αυτή ήταν αρκετά ευρύτερη, ιδίως στον δημόσιο τομέα και στις μεταφορές, φέρνοντας τη χώρα στο ρελαντί, πάντως όχι παραλύοντας τη δραστηριότητα.

Η τρίτη απεργία που προκήρυξε, με έμφαση στις συντάξεις και στην αγοραστική δύναμη που καταβαράθρωσαν οι πολιτικές λιτότητας, ακολουθεί διαδήλωση τη 12η Μαρτίου που αμαυρώθηκε από τα χειρότερα επεισόδια αφότου ανέλαβε ο πρόεδρος Μιλέι.

Στο περιθώριο εβδομαδιαίας κινητοποίησης συνταξιούχων, συνήθως ειρηνικής, ξέσπασαν εκτεταμένες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές, ανάμεσά τους κάποιους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων. Απολογισμός: 45 τραυματίες —20 αστυνομικοί, 25 πολίτες— και πάνω από 120 προσαγωγές. Φωτοειδησεογράφος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Τα επεισόδια πιστοποίησαν την κλιμάκωση των κοινωνικών εντάσεων, καθώς η κυβέρνηση πιεζόταν για να υπογράψει νέα δανειακή σύμβαση με το ΔΝΤ για την αναχρηματοδότηση του κρατικού χρέους, παρά τον θρίαμβο που διατείνεται πως καταγάγει στον αγώνα κατά του πληθωρισμού, ο οποίος από το 211% όπου βρισκόταν στα τέλη του 2023 σε ετήσια βάση έχει υποχωρήσει στο 66% σήμερα. Με τίμημα όμως την εφαρμογή πολιτικής σκληρής λιτότητας και δυσβάστακτα κόστη για την κοινωνία.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας Μανουέλ Αντόρνι αναφέρθηκε με τόνο εξαιρετικά οξύ στην προκήρυξη της απεργίας μέσω X: «Το παρελθόν που δεν θέλει κανένας προκηρύσσει απεργία που επίσης δεν θέλει κανένας. Τέλος».

