Θανατοποινίτης εκτελείται στην Αριζόνα, για πρώτη φορά έπειτα από 2 χρόνια

Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στην αμερικανική πολιτεία Αριζόνα των ΗΠΑ, για πρώτη φορά έπειτα από δυο χρόνια.

Ο Άαρον Γκάντσις, 53 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 2002 του Τεντ Πράις, του πρώην συζύγου της συντρόφου του. Εκτελέστηκε με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες λίγο μετά τις 10:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησαν οι αρχές στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά).

«Σήμερα η Αριζόνα ξανάρχισε να εφαρμόζει την ποινή του θανάτου και αποδόθηκε εντέλει δικαιοσύνη για τον Τεντ Πράις και την οικογένειά του», δήλωσε η γενική εισαγγελέας (πολιτειακή υπουργός Δικαιοσύνης) Κρις Μέιζ.

Η προηγούμενη εκτέλεση στην Αριζόνα είχε γίνει τη 16η Νοεμβρίου 2022.

Αυτή την εβδομάδα προβλεπόταν να γίνουν τέσσερις εκτελέσεις στις ΗΠΑ.

Χθες, θανατοποινίτης εκτελέστηκε στη Λουιζιάνα (νοτιοανατολικά) με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, που ειδικοί του ΟΗΕ συγκρίνουν με μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες δυο εκτελέσεις, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, έχει προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στη Φλόριντα και στην Οκλαχόμα (νότια).

Εντός 2025 έχουν γίνει 8 εκτελέσεις στη χώρα: πέντε με θανατηφόρες ενέσεις, δυο με εισπνοή αζώτου, μια από εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) — ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες πέντε (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: skai.gr

