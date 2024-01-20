Στο τέρμα μιας σήραγγας παγιδευμένης με εκρηκτικά στη Λωρίδα της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες ανακάλυψαν μικρά κελιά όπου ο στρατός λέει ότι η Χαμάς κρατούσε περίπου 20 ομήρους.

בהמשך להצהרת דובר צה״ל, מצורפות תמונות מתוך מנהרה בחאן יונס בה הוחזקו חטופים: pic.twitter.com/6CecbXLxrl January 20, 2024

Στη σήραγγα υπήρχαν ένας αποθηκευτικός χώρος, πέντε μικρά δωμάτια πίσω από μεταλλικά κάγκελα, τουαλέτες, στρώματα, ακόμη και ζωγραφιές ενός παιδιού το οποίο απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Κανένας όμηρος δεν βρισκόταν στη σήραγγα όταν την ανακάλυψαν οι στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόγειου λαβύρινθου και είπε ότι έφερε στο σημείο δημοσιογράφους για να καταγράψουν τα ευρήματα προτού να καταστρέψει τη σήραγγα. Η είσοδός της, σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ήταν στο σπίτι ενός μέλους της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, στην πόλη της νότιας Γάζας όπου επικεντρώνονται οι μάχες τις τελευταίες εβδομάδες.

«Οι στρατιώτες μπήκαν στη σήραγγα όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τρομοκράτες, ξεκίνησε μάχη που τελείωσε με την εξόντωση των τρομοκρατών», είπε ο Χαγκάρι, εξηγώντας ότι ο χώρος ήταν παγιδευμένος με εκρηκτικά.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε, περίπου 20 όμηροι κρατήθηκαν στη σήραγγα σε διάφορες περιόδους, κάτω από σκληρές συνθήκες, χωρίς φως του ήλιου, με ελάχιστο οξυγόνο και φρικτή υγρασία, που δυσκολεύει την αναπνοή», είπε.

Ορισμένοι από τους ομήρους που κρατήθηκαν εκεί απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Άλλοι είναι μεταξύ των 130 που παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

