Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον βάσης στο Ιράκ, επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ

Μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν εκτόξευσαν χθες Σάββατο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης στην οποία σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), κάνοντας λόγο για έναν ιρακινό στρατιώτη τραυματία και πιθανούς τραυματισμούς αμερικανών στρατιωτικών.

«Περί τις 18:30 (σ.σ. ώρα Βαγδάτης· 17:30 ώρα Ελλάδας) την 20ή Ιανουαρίου εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και ρουκέτες από μαχητές υποστηριζόμενους από το Ιράν εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ», ανέφερε η CENTCOM μέσω X (του πρώην Twitter).

Πρόσθεσε πως «τουλάχιστον ένας ιρακινός στρατιώτης τραυματίστηκε» και ότι αμερικανοί στρατιώτες εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν υπέστησαν διάσειση ή εγκεφαλικά τραύματα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι περισσότεροι» από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, αξιωματικός της ιρακινής αστυνομίας και αξιωματικός του αμερικανικού στρατού ανέφεραν πως εκτοξεύθηκαν περίπου δέκα πύραυλοι χθες στο δυτικό Ιράκ εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται στρατεύματα των ΗΠΑ και άλλων χωρών του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.

Την ευθύνη ανέλαβε με ανακοίνωσή της η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», όπως αυτοαποκαλούνται μαχητές ένοπλων ομάδων προσκείμενων στο Ιράν, που έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού από τα μέσα Οκτωβρίου.

Την ευθύνη για τις περισσότερες από τις ενέργειες αυτές ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» και η Ουάσιγκτον προχώρησε σε πλήγματα αντιποίνων επανειλημμένα. Οι ΗΠΑ διατηρούν ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς τους στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που σχημάτισαν το 2014.

Η χθεσινή επίθεση καταγράφεται με φόντο την εκρηκτική κατάσταση στην περιοχή εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ, ο βασικός σύμμαχος του οποίου είναι οι ΗΠΑ, και τη Χαμάς, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Χθες πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, σκοτώθηκαν σε πλήγμα στη Δαμασκό που η Τεχεράνη απέδωσε στο Ισραήλ, απειλώντας πως θα το ανταποδώσει.

Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, τονίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο εγκατάσταση που χρησιμοποιούσαν «κατάσκοποι του σιωνιστικού καθεστώτος» (σ.σ. της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ).

Μεταξύ της 17ης Οκτωβρίου και της 17ης Ιανουαρίου εξαπολύθηκαν τουλάχιστον 140 επιθέσεις με drones, ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους με βραχύ βεληνεκές εναντίον δυνάμεων του διεθνούς συνασπισμού στην ιρακινή και τη συριακή επικράτεια, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

