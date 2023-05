Αμερικανός έμεινε 33 χρόνια στη φυλακή ενώ ήταν αθώος - Βίντεο από την αποφυλάκισή του

Από την αρχή θα πρέπει να μάθει να ζει ως ελεύθερος άνθρωπος ένας 55χρονος Αμερικανός, ο οποίος μπήκε και στη φυλακή στα 22 του και αποφυλακίστηκε σήμερα, μετά από 33χρονια έγκλειστος.

Το πιο άσχημο; Ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε για ένα έγκλημα, για το οποίο τελικά – μετά από 3 δεκαετίες, αποδείχτηκε ότι ήταν αθώος.

O Ντάνιελ Σαλντάνα καταδικάστηκε το 1989 σε ποινή κάθειρξης από 45 χρόνια έως ισόβια, για την απόπειρα δολοφονίας έξι μαθητών λυκείου στο Μπάλντουιν Παρκ στο Λος Άντζελες, σε περιστατικό με πυροβολισμούς το 1989.

Ο Σαλντάνα ήταν 22 ετών τότε και εργαζόταν ως εργάτης σε οικοδομή εκεί κοντά. Ηταν ένας από τους τρεις συνολικά που καταδικάστηκαν για την υπόθεση.

Το 2017, ένας άλλος από τους καταδικασθέντες δήλωσε ότι ο Σαλντάνα «δεν είχε καμία ανάμειξη στο περιστατικό και δεν βρισκόταν καν εκεί».

Η πληροφορία αυτή δεν έφτασε ποτε στην Εισαγγελία και ο Σαλντάνα παρέμεινε στη φυαλκή για άλλα 6 χρόνια.

Τελικά, το στοιχείο αθωώτητας του άτυχου άνδρα έγινε γνωστό στις αρχές μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και η Εισαγγελία της Καλιφόρνια ξεκίνησε νέα έρευνα.

Ο εισαγγελέας Τζορτζ Γκασκόν ζήτησε συγγνώμη από τον 55χρονο και την οικογένειά του, αναρτώντας και βίντεο από την αποφυλάκισή του.

D.A. Gascón joined Daniel Saldaña & his loved ones today to announce & celebrate his return home. Mr. Saldaña spent 33 yrs in prison after being #WrongfullyConvicted of attempted murder & sentenced to 45 yrs to life in 1990.🧵 pic.twitter.com/Kl2gFdcxeF