Τραγωδία στις ΗΠΑ: Αγοράκι ενός έτους πέθανε από αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο Κόσμος 19:43, 18.09.2023

Το αγοράκι μολύνθηκε με Naegleria fowleri, μια αμοιβάδα που κατοικεί στο νερό και προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο, καταστρέφοντάς τον και σκοτώνοντας σχεδόν το 100 τοις εκατό των θυμάτων της