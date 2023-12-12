ΕΕ: Ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις Ουκρανία και Μολδαβία

Αναφορά στο κράτος-δικαίου στο κομμάτι που έχει σχέση με τη διεύρυνση, γίνεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «όσον αφορά στο μέλλον της προοπτικής μιας περαιτέρω διευρυμένης Ένωσης, τόσο τα μελλοντικά κράτη μέλη όσο και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα τη στιγμή της προσχώρησης. Οι εργασίες και στις δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα, διασφαλίζοντας ότι ο ρυθμός της διεύρυνσης λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της Ένωσης να απορροφά νέα μέλη. Τα επίδοξα μέλη πρέπει να εντείνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την αξιοκρατική φύση της ενταξιακής διαδικασίας και με τη βοήθεια της ΕΕ».

Επίσης, όσον αφορά στην Ουκρανία και τη Μολδαβία υπογραμμίζεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας».

Τέλος, όσον αφορά στις ευρωτουρκικές σχέσεις, δεν αναμένεται ενδελεχής συζήτηση σε αυτή τη Σύνοδο και με βάση το προσχέδιο των συμπερασμάτων αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την κοινή έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και θα επανέλθει στο θέμα σε προσεχή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

