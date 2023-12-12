Ιταλία: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη υποβοηθούμενη αυτοκτονία στη χώρα σε μια 55χρονη

Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε η πρώτη αυτοκτονία με χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας που προκάλεσε τον θάνατο μιας ασθενούς, η οποία υπέφερε από πολλαπλή σκλήρυνση μετά τη δραστηριοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως όρισε σχετική απόφαση του δικαστηρίου της Τεργέστης.

Την είδηση έκανε γνωστή η οργάνωση Λούκα Κοσιόνι η οποία τάσσεται εδώ και πολλά χρόνια υπέρ της "υποβοηθούμενης αυτοκτονίας".

Ο Τύπος προσθέτει ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση στην οποία υπήρξε παροχή της ουσίας που προκάλεσε τον θάνατο, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ιταλίας, αν και η ένεση έγινε από την ίδια την ασθενή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.