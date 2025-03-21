Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιταχύνει την επόμενη εβδομάδα τα σχέδια για μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργεί και για τη δομή της, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι Βρετανοί στρατιωτικοί που εκπονούν τα σχέδια θα συναντηθούν ξανά στη βάση Νόρθγουντ στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν τον τρόπο με το οποίο μπορεί να λειτουργήσει η εν λόγω δύναμη, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε τα βήματα και την κλίμακα του επιχειρησιακού σχεδιασμού με περαιτέρω συναντήσεις στην έδρα μας στο Νόρθγουντ καθώς εξετάζουμε πιο προσεκτικά τις λεπτομέρειες και τη δομή της όποιας μελλοντικής δύναμης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

