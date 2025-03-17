Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πρόθυμο να στείλει δυνάμεις στην Ουκρανία οι οποίες θα παραμείνουν εκεί για όσα χρόνια χρειαστεί, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής αποστολής που θα έχει στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου.

Στρατιωτικοί ηγέτες από περίπου 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Τουρκία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, θα συναντηθούν την Πέμπτη στο Λονδίνο για να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της ανάπτυξης της ειρηνευτικής δύναμης. Κεντρικά ζητήματα της συζήτησης θα αποτελέσουν ο αριθμός των στρατιωτών που θα αναπτυχθούν και οι όροι της παρουσίας τους στην Ουκρανία.

Παρότι ο Στάρμερ έχει εκφράσει τη δέσμευσή του στην αποστολή στρατευμάτων, απέφυγε να διευκρινίσει εάν η ειρηνευτική δύναμη θα έχει το δικαίωμα να ανοίξει πυρ σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Οι κανόνες εμπλοκής θεωρούνται κρίσιμο ζήτημα και θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τους Times, η βρετανική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία δεν θα έχει αυστηρό χρονικό όριο. «Θα πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, διάρκειας ετών», ανέφερε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα. «Θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί για τη διατήρηση της ειρήνης και την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναπτύξει στρατεύματα χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Τραμπ, μέχρι στιγμής, έχει αρνηθεί να παράσχει μια τέτοια διαβεβαίωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οικονομικές συμφωνίες, όπως η συνεργασία για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Ουκρανία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικός παράγοντας για τη Ρωσία.

