Συνάντηση με αντιπροσωπεία μελών της Επιτροπής Εθνικής 'Αμυνας, Ασφάλειας και Πληροφοριών του ουκρανικού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με επικεφαλής την πρόεδρό της Ντόρα Μπακογιάννη.

Κατά τη συνάντηση με τους Ουκρανούς βουλευτές, η πρόεδρος της Επιτροπής, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Καιρίδης, τα μέλη Νίκος Παναγιωτόπουλος και Μιχάλης Κατρίνης, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ουκρανίας Γιώργος Σταμάτης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο και να απευθύνουν σχετικές ερωτήσεις για τις επόμενες κινήσεις, αλλά και τις εκτιμήσεις της ουκρανικής πλευράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ελληνικού Κοινοβουλίου, η κα Μπακογιάννη σημείωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πλέον καθοριστικές συγκρούσεις του 21ου αιώνα, που αφορά στο μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της σταθερότητας, της διεθνούς τάξης και τελικά των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι η Ουκρανία σήμερα είναι μια από τις πιο έμπειρες χώρες στην αντιμετώπιση πολεμικών επιθέσεων ως προς τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, με την αμυντική της βιομηχανία να έχει αναπτύξει αξιόλογες δυνατότητες και με εμπειρία πολύτιμη για κάθε στρατό εντός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού.

Η κα Μπακογιάννη υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν απ' τις χώρες που υποστήριξαν εξ αρχής και σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πεπεισμένη ότι θα πρέπει να αποτελέσει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας μέσα από την πλήρη εφαρμογή των απαραίτητων προϋποθέσεων. Εξήγησε ότι η στήριξη της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας δεν συνιστά πράξη φιλανθρωπίας, αλλά επένδυση για συνολική διασφάλιση της ειρήνης της ευρωπαϊκής ηπείρου, τονίζοντας ότι καμία αναθεωρητική δύναμη δεν μπορεί να επιβάλει διά της βίας αλλαγή συνόρων ή να αμφισβητήσει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, εξέφρασε τον θαυμασμό εκ μέρους της ελληνικής Βουλής προς τις γυναίκες και τους άνδρες, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αντοχή απέναντι στις δοκιμασίες του πολέμου.

Ο κ. Καιρίδης, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και μέλος της ευρωπαϊκής Επιτροπής Φίλων της Ουκρανίας - στην οποία, όπως είπε, συμμετέχει πλήθος βουλευτών από την Ευρώπη - ανέτρεξε στην αξιοθαύμαστη επινοητικότητα των Ουκρανών που συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας δύναμης, όπως η Ρωσία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο δρόμος για την ευρωπαϊκή οικογένεια περνάει μέσα από την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και βέβαια απαιτεί την εκπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και όλων των κριτηρίων πέρα από την ισχύουσα πολιτική βούληση.

Η ελληνική αντιπροσωπεία συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας των χωρών μας, με στόχο την αναβάθμιση και των ελληνικών δυνατοτήτων.

Η ουκρανική πλευρά, αφού ευχαρίστησε την ελληνική και εν γένει τον ελληνικό λαό για την υποστήριξη στην Ουκρανία, εκτίμησε ότι η συνεργασία πάνω σε αρκετά ζητήματα θα μπορούσε να αποφέρει όφελος και για τις δύο πλευρές. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εξελίξεις στο πεδίο, παραθέτοντας κάποια στοιχεία σχετικά με ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.