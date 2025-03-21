Μισέλ Ομπάμα: Δεν την ενδιαφέρει η πολιτική – Θρηνεί η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί…

H Μισέλ Ομπάμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο podcast της Κάιλι Κέλσι, «Not Gonna Lie», ξεκαθάρισε τους λόγους για τους οποίους δεν θα εμπλακεί στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, παρά την υψηλή δημοτικότητά της. Η πρώην πρώτη κυρία τόνισε ότι η απόφαση αυτή πηγάζει κυρίως από την επιθυμία της να προστατεύσει την οικογένειά της από τα φώτα της δημοσιότητας και την πίεση που συνεπάγεται η πολιτική ζωή.

«Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν φύγαμε από τον Λευκό Οίκο», είπε αναφερόμενη στο τέλος της δεύτερης θητείας του συζύγου της, Μπαράκ Ομπάμα, το 2017.

Kylie talks about the impact of @MichelleObama's work to promote healthy eating and movement for kids.



Full episode is out now on all platforms! @imopodcasts pic.twitter.com/Nvtx9XsXFU — Not Gonna Lie with Kylie Kelce (@nglwithkylie) March 20, 2025

«Ήθελα να έχουν την ελευθερία να ζήσουν όπως θέλουν, χωρίς όλα τα μάτια του κόσμου στραμμένα πάνω τους», εξήγησε για τις κόρες της, την 26χρονη Μάλια και την 23χρονη Σάσα και συνέχισε: «Γι' αυτό όταν με ρωτούν αν θα έθετα ποτέ υποψηφιότητα, η απάντηση είναι 'όχι'. Αν αναρωτιέσαι για αυτό, τότε δεν έχεις ιδέα για τη θυσία που κάνουν τα παιδιά όταν οι γονείς είναι σε αυτή τη θέση».

Επίσης, το ενδεχόμενο να επαναφέρει τις κόρες της στο προσκήνιο, τη στιγμή που εκείνες προσπαθούν να ξεκινήσουν τη δική τους πορεία και να καθιερωθούν, είναι κάτι που δεν επιθυμεί. «Ακόμα αντιμετωπίζουν την πίεση των παπαράτσι. Ωστόσο προσπαθούν να είναι ο εαυτός τους και να χαράξουν τη δικό τους δρόμο», ανέφερε η Ομπάμα. «Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Οι κόρες μου έχουν ήδη εκτίσει την 'ποινή' τους. Είναι αδιανόητο. Όχι», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.