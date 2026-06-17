Μουντιάλ 2026: Τα ρεκόρ που κατέχει ο Μέσι και αυτά που κυνηγάει

Το υπέροχο χατ τρικ του Λιονέλ Μέσι εναντίον της Αλγερίας (3-0) στο στάδιο του Κάνσας Σίτι, στο Μουντιάλ 2026, επέτρεψε στον διάσημο Αργεντινό σούπερ στα, να εξακολουθήσει την εγγραφή ρεκόρ στο βιβλίο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που αναφέρεται στην ιστορία των Μουντιάλ.

Σελίδες γεμάτες με ρεκόρ που κατέχει και άλλες με εκείνα που κυνηγάει, όπως αναφέρει η FIFA σε σχετική της ανάλυση.

1. Με το χατ-τρικ ισοφάρισε το ρεκόρ των 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

2. Ο αρχηγός της Αργεντινής ισοφάρισε επίσης ένα άλλο σημείο αναφοράς του Κλόζε στους παγκόσμιους τελικούς, το ρεκόρ των 17 νικών του Γερμανού στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

3. Σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, ο Μέσι έγινε ο γηραιότερος σκόρερ χατ-τρικ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο προηγούμενος γηραιότερος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ήταν 33 ετών και 130 ημερών όταν σκόραρε τρία γκολ εναντίον της Ισπανίας το 2018.

4 Το χατ-τρικ του εναντίον της Αλγερίας τον είδε επίσης να γίνεται ο Νοτιοαμερικανός με τα περισσότερα σκορ σε παγκόσμιους τελικούς, ξεπερνώντας τον θρύλο της Βραζιλίας Ρονάλντο (15).

5. Με δύο γκολ από απόσταση στο Κάνσας Σίτι, ο Μέσι πρόσθεσε το πέμπτο και το έκτο του γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκτός περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει ο θρύλος της Βραζιλίας, Ριβελίνο (5). Τα προηγούμενα γκολ από μακρινή απόσταση του εμβληματικού παίκτη της Αλμπισελέστε σημειώθηκαν εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Ιράν και της Νιγηρίας το 2014, και του Μεξικού το 2022.

6. Ο Μέσι είναι ο μόνος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε έξι διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε αυτό το ρεκόρ απόψε (17/6-20:00). Προηγουμένως, είχαν από πέντε συμμετοχές με τους, Αντόνιο Καρμπαχάλ, Λόθαρ Ματέους, Ράφα Μάρκες και Αντρές Γκουαρδάδο.

7. Ο Μέσι έχει ολοκληρώσει τις περισσότερες ντρίμπλες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι 46 επιτυχημένες προσπάθειές του στη Βραζιλία 2014 είναι οι τρίτες περισσότερες σε μία διοργάνωση. Ο Ζαϊρζίνιο σημείωσε 47 γκολ στο Μεξικό το 1970, ενώ ο Μαραντόνα 53 στο Μεξικό το 1986.

8. Ο Μέσι έκανε την 26η συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό του Κατάρ 2022, σπάζοντας το ρεκόρ του Ματέους, και την 27η στον εναρκτήριο αγώνα του 2026 εναντίον της Αλγερίας. Το να γίνει ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει τις 30 συμμετοχές στη διοργάνωση είναι εφικτό.

9. Ο Μέσι έχει κάνει ρεκόρ 20 συμμετοχών ως αρχηγός στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολουθείται από τον Ράφα Μάρκες (17) και τον Ντιέγκο Μαραντόνα (16).

10. Έχει αγωνιστεί τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου: 2.404. Έσπασε το ρεκόρ του Πάολο Μαλντίνι των 2.217 λεπτών στον τελικό του Κατάρ 2022.

11. Ο Μέσι είναι ο μόνος παίκτης που έχει καταγράψει ασίστ σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα. Οι πιο κοντινοί του αντίπαλοι είναι οι Πελέ, Γκρζέγκορζ Λάτο, Ντιέγκο Μαραντόνα και Ντέιβιντ Μπέκαμ, οι οποίοι έδωσαν γκολ σε τρεις διοργανώσεις ο καθένας.

12. Ο Πελέ και ο Μέσι έχουν καταγράψει τις περισσότερες ασίστ στη φάση των νοκ άουτ (6). Επίσης, κατέχουν από κοινού το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεισφορές σε γκολ (21).

13.Ο Μέσι είναι ο μόνος παίκτης που σκόραρε στη φάση των ομίλων, στους 16, στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στον τελικό ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, πετυχαίνοντας το κατόρθωμα στο στάδιο Lusail.

14. Ο Μέσι είναι ο μόνος παίκτης που σκόραρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην εφηβεία, τα 20 και τα 30 του. Ο Πελέ έχασε την ευκαιρία να πετύχει το ίδιο για τέσσερις μήνες.

15. Ο Μέσι σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο με διαφορά ακριβώς 20 ετών , ένα ακόμη ρεκόρ. Το επόμενο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανήκει στον Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 16 ετών και 160 ημερών.

16. Το βραβείο MVP, που απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2002, έχει δοθεί στον Μέσι 12 φορές. Το τέσσερα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Βραζιλίας του 2014 αποτελεί ρεκόρ για μία φορά που μοιράζεται με τον Γουέσλι Σνάιντερ, ο οποίος έλαβε το ίδιο στη Νότια Αφρική του 2010.

17. 4. Ο Μέσι ήταν ήδη ο κορυφαίος σκόρερ της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ακολουθείται από τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (10), τον Ντιέγκο Μαραντόνα (8), τον Γκιγιέρμο Σταμπιλέ (8), τον Μάριο Κέμπες (6) και τον Γκονζάλο Ιγκουαΐν (5).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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