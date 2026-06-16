«Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία... με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τιναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση» απείλησε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί στο περιθώριο της G7. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να επιχειρεί να κατευνάσει τις επιφυλάξεις τόσο του Ισραήλ, όσο και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για τη συμφωνία.

«Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν. Θα πρέπει να είναι επιτυχής... Πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο» ανέφερε.

«Ποτέ δεν με ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν» ισχυρίστηκε. «Δεν πιστεύω στην αλλαγή καθεστώτος. Έχω παρακολουθήσει αλλαγές καθεστώτος εδώ και χρόνια και δεν λειτουργούν ποτέ. Απλώς πρέπει να συμβεί (μόνο του)» υποστήριξε.

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«Πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να "φροντίσει" τη Χεζμπολάχ. Αν το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη "δουλειά" χωρίς να σκοτώνει τους πάντες η Συρία να κάνει τη ''δουλειά''. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα έκαναν καλύτερη δουλειά» δήλωσε μάλιστα.

Ο Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του Ισραήλ στον Λίβανο. «Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σπίτια, και δεν είναι όλοι της Χεζμπολάχ, αυτό μπορώ να σας πω...».

«Ο Νετανιάχου πρέπει τώρα να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο...». Ερωτηθείς αν είναι εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό απάντησε «όχι, έχουμε εξαιρετική σχέση... Αλλά χωρίς τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Κάθε έξυπνος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό».

«Στη συμφωνία μου, αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα τιναχθεί στον αέρα. Στη συμφωνία του Ομπάμα, τούς επιτράπηκε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχου ικέτευε τον Ομπάμα να μην κάνει συμφωνία με το Ιράν, ικέτευε... Η συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν ήταν η πιο χαζή συμφωνία που έχω δει ποτέ, εκτός από τη NAFTA. Η NAFTA ήταν ίσως ακόμη πιο χαζή».

«Ο Ομπάμα πούλησε το Ισραήλ για το Ιράν. Πήγε στο Ιράν. Όποιος μπορεί να ψήφισε αυτόν τον τύπο ή το κόμμα—τους αποκαλώ Χαζοκρατικούς, επειδή είναι χαζοί».

«Το Ιράν χτύπησε ακόμη και την Τουρκία μία φορά. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Κανείς δεν πρόκειται να το καταλάβει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι εντελώς παράλογοι άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλέον χαθεί. Νομίζω ότι το Ιράν έχει πλέον ορθολογική ηγεσία».

«Η σημερινή ιρανική ηγεσία είναι πολύ λογικοί άνθρωποι. Είναι ευχάριστο να έχεις να κάνεις μαζί τους. Είναι δυνατοί και έξυπνοι άνθρωποι. Δεν είναι ριζοσπαστικοποιημένοι και επιδιώκουν να βοηθήσουν τη χώρα τους» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην παρατήρηση δημοσιογράφου ότι «το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό, ο πρόεδρος απάντησε ότι η πλειονότητα αυτών (των εκτελέσεων) έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου καθεστώτος, πολύ περισσότερο από ό,τι τώρα».

«Tο Κατάρ και το Ιράν μοιράζονται χερσαία σύνορα, και μπορείς να περπατήσεις από το ένα κράτος στο άλλο» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρο, παρότι τα δυο κράτη δεν μοιράζονται χερσαία σύνορα.

«Πολέμησες και μας βοήθησες με μεγάλη γενναιότητα. Θα είσαι πάντα φίλος μου» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στον εμίρη.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία σχολίασε πως «η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία. Η Ρωσία έχει χάσει έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Το ίδιο και η Ουκρανία».

Σημειώνεται ότι η CIA αμφισβητεί τη δέσμευση του Ιράν στη συμφωνία με τον Τραμπ. Οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προθυμία της Τεχεράνης να κάνει βασικές παραχωρήσεις, ακόμη και καθώς η κυβέρνηση κινείται προς μια επίσημη συμφωνία. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή η συμφωνία θα κάνει το Ισραήλ ασφαλέστερο» διαβεβαίωσε ο Βανς.

Τη Δευτέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», υπογραμμίζοντας ότι η ισραηλινή πολιτική απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητη. Ο Νετανιάχου, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου από τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί «αποστολή ζωής» για τον ίδιο.

Ισραηλινά ΜΜΕ επισημαίνουν ότι «ο αμελής χειρισμός των συνομιλιών με το Ιράν από τον Τραμπ έχει επιστρέψει το Ισραήλ σε μια πραγματικότητα περιορισμένης ελευθερίας δράσης και εξασθενημένης αποτροπής, αποκαλύπτοντας το χάσμα μεταξύ της λαμπρής στρατιωτικής εκτέλεσης και της αποτυχημένης στρατηγικής».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια ή φάσεις. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιλυθούν σε μια τελική συμφωνία, πρόσθεσε. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην Ελβετία μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

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