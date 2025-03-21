Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φαίνεται να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική του σχετικά με το ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρώπη στη μεταπολεμική Ουκρανία, στρέφοντας την προσοχή του από την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στην ενίσχυση της αεροπορικής και θαλάσσιας υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς ηγέτες από τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» στις 20 Μαρτίου, ο Στάρμερ τόνισε: «Εξετάζουμε τη θάλασσα σε ένα σενάριο, τον ουρανό, προφανώς τη στεριά και τα σύνορα, καθώς και την αναγέννηση (της χώρας)». Πρόκειται για μια πιο ευέλικτη και πολυδιάστατη στρατηγική, που αποφεύγει τη μαζική ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, η οποία είχε προηγουμένως προταθεί ως μέσο διασφάλισης της ειρήνης.

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προηγουμένως επιδιώξει να δημιουργήσει μια «δύναμη καθησυχασμού» περίπου 30.000 ευρωπαϊκών στρατευμάτων, ο αριθμός θεωρείται πλέον ότι θα είναι χαμηλότερος. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί δημοσίως να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μέχρι στιγμής, και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, έχουν αντιταχθεί στην ιδέα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι προτεραιότητα αποτελεί η υποστήριξη των Ουκρανών στρατιωτών που θα αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι τυχόν μελλοντικών απειλών από τη Ρωσία, με την ευρωπαϊκή εστίαση τώρα στην παροχή αεροπορικής και θαλάσσιας υποστήριξης.

«Έχουν την ικανότητα, έχουν τους αριθμούς και έχουν την εμπειρία της πρώτης γραμμής», είπε ο Στάρμερ. «Δεν μιλάμε για κάτι που αντικαθιστά αυτή την ικανότητα. Μιλάμε για κάτι που την ενισχύει και στη συνέχεια θέτει γύρω του δυνατότητες σε σχέση με τον αέρα, το νερό και τη θάλασσα και τη γη».



