Ένα βρέφος 16 μηνών και η μητέρα του ανάρρωσαν από τον ιό Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό, προσφέροντας μια σπάνια θετική εξέλιξη σε μια περίοδο κατά την οποία ο κορυφαίος υγειονομικός οργανισμός της Αφρικής προειδοποιεί ότι η επιδημία θα μπορούσε να εξελιχθεί στη χειρότερη που έχει καταγραφεί, εάν συνεχίσει να εξαπλώνεται.

Οι δύο ασθενείς εξήλθαν την Τρίτη από το Κέντρο Θεραπείας Ρουαμπάρα, κοντά στην πόλη Bunia, στην επαρχία Ituri, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας. Μαζί τους πήραν εξιτήριο ακόμη πέντε άτομα που ανάρρωσαν από τη νόσο.

«Η χαρά είναι απερίγραπτη, αν σκεφτεί κανείς την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά», δήλωσε η Kahindo Mireille Pierrette για το παιδί της. «Αν τον είχατε δει τότε, δεν θα πιστεύατε ότι θα μπορούσε να έχει αυτή τη δύναμη σήμερα», πρόσθεσε.

Η ίδια ανέφερε ότι μετέφερε το παιδί της στο κέντρο θεραπείας στα τέλη Μαΐου, όταν άρχισε να αιμορραγεί από το στόμα και τη μύτη και δυσκολευόταν ακόμη και να κινηθεί.

Ο γιατρός δήλωσε ότι το βρέφος έλαβε αντιβιοτική αγωγή αφού μοριακό τεστ PCR επιβεβαίωσε τη μόλυνσή του από τον ιό Έμπολα τη δεύτερη ημέρα νοσηλείας του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Κογνκό, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 837 κρούσματα της νόσου, εκ των οποίων τα 196 έχουν καταλήξει. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι μεγαλύτερος, καθώς η επιδημία επιβεβαιώθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, αρκετές εβδομάδες αφότου πιστεύεται ότι ξεκίνησε.

Από την ανακήρυξη της επιδημίας στα μέσα Μαΐου, 49 άνθρωποι έχουν αναρρώσει, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η τρέχουσα έξαρση οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο. Αντίθετα, το πιο διαδεδομένο στέλεχος Zaire, για το οποίο πλέον υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, ήταν υπεύθυνο για τις περισσότερες από τις προηγούμενες 16 επιδημίες Έμπολα στη χώρα.

Περισσότερο από το 90% των κρουσμάτων εντοπίζεται στην ανατολική επαρχία Ιτούρι. Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί στις επαρχίες Κίβου, ενώ η νόσος έχει περάσει και τα σύνορα προς την Ουγκάντα.

Ο γενικός διευθυντής του Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής, Jean Kaseya, προειδοποίησε ότι η επιδημία θα μπορούσε να εξελιχθεί στη σοβαρότερη που έχει καταγραφεί, επισημαίνοντας ότι δεκάδες χιλιάδες επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

«Αν δεν σταματήσουμε πολύ σύντομα την επιδημία, θα είναι χειρότερη από εκείνη που είδαμε στη Δυτική Αφρική και στην ανατολική ΛΔ Κονγκό», δήλωσε ο Κασέγια κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης Αφρικανών ηγετών.

Η επιδημία που έπληξε πολλές αφρικανικές χώρες πριν από περίπου μία δεκαετία παραμένει η πιο φονική στην ιστορία του Έμπολα, με περισσότερα από 28.000 κρούσματα και πάνω από 11.000 θανάτους.

Πηγή: skai.gr

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