Στο Ίτον από τον Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας Γεώργιος, γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Ο πρίγκιπας Γεώργιος της Βρετανίας, ο 12χρονος εγγονός του βασιλιά Καρόλου, θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και θα φοιτήσει αργότερα μέσα στη χρονιά στο περίφημο κολέγιο Ίτον, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Ο πατέρας του Γεωργίου, ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, καθώς και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι, είχαν επίσης φοιτήσει στο Ίτον, ένα από τα πιο ελίτ σχολεία της Βρετανίας, το οποίο βρίσκεται κοντά στο βασιλικό Κάστρο του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

«Το Παλάτι του Κένσινγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο Κολέγιο Ίτον από τον προσεχή Σεπτέμβριο» ανέφερε το γραφείο του Ουίλιαμ σε ανακοίνωσή του.

Τα ετήσια δίδακτρα του σχολείου, το οποίο φοιτούν αποκλειστικά αγόρια, ανέρχονται περίπου στις 63.000 λίρες (περίπου 73.000 ευρώ).

Σήμερα, ο Τζορτζ, που είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, φοιτά στο ιδιωτικό σχολείο Λάμπρουκ μαζί με την αδελφή του Σάρλοτ και τον αδελφό του Λούις, κοντά στο Ουίνδσορ, όπου η οικογένεια διατηρεί την κατοικία της.

Ο Ουίλιαμ ήταν το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που φοίτησε στο Ίτον, καθώς ο Κάρολος είχε φοιτήσει στο Γκόρντονσταουν, το ίδιο ιδιωτικό σχολείο στη βόρεια ακτή της Σκωτίας όπου είχε φοιτήσει και ο δικός του πατέρας, ο πρίγκιπας Φίλιππος, αν και ο ίδιος ο Κάρολος είχε βρει τη ζωή εκεί δύσκολη.

Ο Ουίλιαμ έχει δηλώσει ότι απόλαυσε τα χρόνια του στο σχολείο και πρόσφατα αποκάλυψε ότι τα Σαββατοκύριακα συνήθιζε να πηγαίνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να πίνει τσάι με την αείμνηστη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το Ίτον, που ιδρύθηκε το 1440, αποτελεί επί μακρόν εκπαιδευτικό ίδρυμα επιλογής για πολλά μέλη της βρετανικής ελίτ και έχει εκπαιδεύσει 20 Βρετανούς πρωθυπουργούς, μεταξύ των οποίων ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ντέιβιντ Κάμερον, καθώς και ηθοποιούς όπως ο Χιου Λόρι, ο Ντέιμιαν Λιούις και ο Τομ Χίντλστον.

Διατηρεί ακόμη πολλές από τις παραδόσεις του, με τους μαθητές να φορούν ουρές (επίσημα μακριά σακάκια), γιλέκα και ακαδημαϊκές τήβεννους, ενώ αποκαλούν τους καθηγητές τους «beaks» (μια παραδοσιακή ονομασία για τους δασκάλους στο Ίτον).



Πηγή: skai.gr

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