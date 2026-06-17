Οι Χιτ φέρονται να έχουν τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς με ανταλλαγή. Ο πρώην-εδώ και λίγες εβδομάδες-προπονητής του Μιλγουόκι, Ντοκ Ρίβερς, θεωρεί πάντως πως αν ο Greek Freak πάει στο Μαϊάμι, δεν θα βοηθήσει την καριέρα του, καθώς η ομάδα θα αποδυναμωθεί αρκετά για να προσφέρει τα απαιτούμενα ανταλλάγματα στους Μπακς. Σε συζήτησή που είχαν με τον insider Μπιλ Σίμονς στο vidcast του παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους.

«Για εκείνον, το Μαϊάμι δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα έχει νόημα εκτός αν έχουν κι άλλες κινήσεις. Είναι αυτός και ο Μπαμ (Αντεμπάγιο) και ανταλλάξατε όλους τους υπόλοιπους, πού πηγαίνετε;», είπε ο Μπιλ Σίμονς.

«Και θα είχες ανταλλάξει τον παίκτη που κλείνει τα παιχνίδια, τον Τάιλερ Χίρο, γιατί αυτός έχει τον συγκεκριμένο ρόλο στο Μαϊάμι. Πες ό,τι θες γι' αυτόν, αλλά είναι ένας αληθινός closer. Η εικασία μου είναι ότι εκεί εμπιστεύεται τη διοίκηση των Χιτ ότι έχουν την ικανότητα να προσθέσουν περισσότερα κομμάτια. Σε αυτές τις συζητήσεις δεν ξέρουμε τι έχει ειπωθεί», απάντησε ο Ντοκ Ρίβερς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.