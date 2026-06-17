«RHONY»: Carole Radziwill και Sai De Silva σε σύγκρουση για την υπόθεση Επστάιν

Ένας μεγάλος καβγάς φαίνεται να ξέσπασε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας σεζόν του τηλεοπτικού ριάλιτι «The Real Housewives of New York City», με πρωταγωνίστριες την Κάρολ Ραντζίγουιλ και τη Σάι Ντε Σίλβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η Ντε Σίλβα κατηγόρησε τη Ραντζίγουιλ για το γεγονός ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «Αρχεία Επστάιν», καθώς και για τις παλαιότερες κοινωνικές της σχέσεις με την Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του εκλιπόντος Τζέφρι Επστάιν.

Η Ραντζίγουιλ είχε ήδη αναφερθεί δημόσια στη γνωριμία της με τη Μάξγουελ σε συνέντευξή της στους New York Times τον Μάρτιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε να γνωρίζετε κάποιον και στη συνέχεια να αποδεικνύεται ότι είναι ένα τέρας».

Πηγές αναφέρουν ότι η διαμάχη μεταξύ των δύο γυναικών συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, με την Ντε Σίλβα να επιμένει στις ερωτήσεις γύρω από την υπόθεση Επστάιν. Η ίδια φέρεται να υποστήριζε πως αισθανόταν υποχρεωμένη να τοποθετηθεί δημόσια, καθώς είναι μητέρα και έχει παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μάξγουελ ήταν επίσης το άτομο που τράβηξε τη φωτογραφία της Ραντζίγουιλ για τα οπισθόφυλλα της αυτοβιογραφίας της το 2005.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραγωγοί του ριάλιτι εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιστροφή της Ραντζίγουιλ, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα από τον πέμπτο έως και τον δέκατο κύκλο.

Παρόλο που επέστρεψε ως γκεστ και όχι ως βασικό μέλος του καστ, η Ραντζίγουιλ φέρεται να εμφανίζεται σε κάθε επεισόδιο της 16ης σεζόν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της προτάθηκε να επιστρέψει ως μόνιμο μέλος του show, πρόταση που αρνήθηκε, καθώς δεν επιθυμούσε τις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται ένας τέτοιος ρόλος.

Πηγή: skai.gr

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