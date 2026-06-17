«Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά “poso kanei” αυτό που χρειάζονται, το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους, μετά τα μισά του μήνα, δεν επαρκεί για να το αγοράσουν», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του σχετικά με τη νέα εφαρμογή τη νέα τη νέα εφαρμογή PosoKanei.

Στη συνέχεια, ο Περισσός υπογραμμίζει πως: «Συνεπώς για τον λαό που στενάζει από την ακρίβεια είναι τουλάχιστον πρόκληση να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει ως “όπλο” απέναντι σε αυτή, ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες άλλωστε ήδη υπήρχαν και από μόνες τους δε λύνουν κανένα πρόβλημα».

«Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών, με πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης κ.ο.κ.

Αυτές οι προτάσεις, σε αντίθεση με όσα προτείνουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, δε “κοστολογούνται” έχοντας ως δεδομένη την κερδοφορία του κεφαλαίου που πρέπει να μείνει απείραχτη, τα “ματωμένα” πλεονάσματα και τα δισεκατομμύρια των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών, αντίθετα, αμφισβητούν αυτές τις δεσμεύσεις, γιατί έχουν μοναδικό κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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