Η Ουγγαρία έλαβε παράταση από τις ΗΠΑ για απαλλαγή από κυρώσεις, γεγονός που επιτρέπει στη Βουδαπέστη να καταβάλει πληρωμές φυσικού αερίου στη Ρωσία, γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε πέρυσι νέες κυρώσεις στη ρωσική Gazprombank, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρωσίας που δέχεται πληρωμές για φυσικό αέριο από πελάτες της Gazprom στην Ευρώπη. Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ έκανε την ανακοίνωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Άγκυρα.

Μιλώντας μέσω μεταφραστή, ο Σιγιάρτο τόνισε επίσης ότι η Ουγγαρία βρίσκεται σε συνομιλίες με τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης αγωγών της Τουρκίας BOTAS για να αγοράσει φυσικό αέριο απευθείας από την Τουρκία το 2025.

Χθες, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Τουρκία και η Σλοβακία πήραν και αυτές αντίστοιχη παράταση από τις ΗΠΑ για απαλλαγή από κυρώσεις για να καταβάλουν πληρωμές φυσικού αερίου στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

