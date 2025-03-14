Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε το 2025 με μια απροσδόκητη συρρίκνωση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS). Ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μικρή ανάπτυξη, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ένα αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 0,1% τον Ιανουάριο του 2025, μετά από μια αύξηση 0,4% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2024. Η πτώση έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση της τάξης του 0,1%.

Το ONS επεσήμανε ότι η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,9% τον πρώτο μήνα του έτους έχοντας την μεγαλύτερη συνεισφορά στην πτώση του ΑΕΠ. Οι κατασκευές μειώθηκαν επίσης τον Ιανουάριο, κατά 0,2%, ενώ οι υπηρεσίες αντιστάθμισαν εν μέρει αυτές τις μειώσεις με αύξηση κατά 0,1%.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η Βρετανίδα υπουργός οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αισθάνεται τις συνέπειες» των αλλαγών που γίνονται σε όλο τον κόσμο.

«Γι’ αυτό προχωράμε περαιτέρω και ταχύτερα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας, να μεταρρυθμίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας και να ξεκινήσουμε την οικονομική ανάπτυξη για να υλοποιήσουμε το Σχέδιό μας για Αλλαγή. Και γι’ αυτό ξεκινάμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, αναδιαμορφώνοντας θεμελιωδώς το βρετανικό κράτος για να προσφέρει στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε η Ριβς.

Ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, Μελ Στράιντ, δήλωσε από την πλευρά του ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ δεν αποτελεί έκπληξη «μετά από σχεδόν καθόλου ανάπτυξη τους τελευταίους τρεις μήνες του 2024». Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «δολοφόνο» της ανάπτυξης της κυβέρνηση, η οποία όπως είπε «συνεχίζει να υποτιμά τη Βρετανία, να αυξάνει τους φόρους σε επίπεδα ρεκόρ και να συντρίβει τις επιχειρήσεις με την ακραία νομοθεσία της για την απασχόληση».

