Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμέτωπο με τον υψηλότερο κίνδυνο πυραυλικής επίθεσης από την εποχή του ψυχρού πολέμου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πυραυλική απειλή από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της δεξαμενής σκέψης «Συμβούλιο Γεωστρατηγικής». Η μελέτη υπογραμμίζει ότι τα ρωσικά υποβρύχια και πολεμικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Νορβηγίας, αποτελούν τον πιο άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας.

Οι συγγραφείς της έκθεσης προειδοποιούν ότι ο βόρειος στόλος της Ρωσίας διαθέτει περίπου 800 πυραύλους κρουζ, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων πυραύλων Kalibr, οι οποίοι έχουν βεληνεκές που ξεπερνά τα 1.500 μίλια. Αυτοί οι πύραυλοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις συνέπειες να είναι καταστροφικές. Ακόμη, η έκθεση επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει επαρκή αεράμυνα για να προστατεύσει τις στρατιωτικές του βάσεις, πόσο μάλλον τις μεγάλες πόλεις του. «Η πυραυλική απειλή είναι η πιο έντονη από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή μιας στρατηγικής αναθεώρησης της άμυνας, με σκοπό να εντοπιστούν τα τρωτά σημεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Η αναθεώρηση έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί στους αρμόδιους υπουργούς.

Το Συμβούλιο Γεωστρατηγικής προτείνει την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής άμυνας του Βασιλικού Ναυτικού ως μια πιο άμεση και εφικτή λύση, δεδομένου του υψηλού κόστους απόκτησης νέων επίγειων συστημάτων. Ωστόσο, σε έναν «ιδανικό κόσμο», η Βρετανία θα έπρεπε να επενδύσει και σε επίγεια συστήματα, όπως το ισραηλινό Arrow 3, το οποίο η Γερμανία απέκτησε πέρυσι έναντι 3 δισ. λιρών και θεωρείται από τα κορυφαία παγκοσμίως.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν επενδύουν στην τεχνολογία υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων. «Καθώς οι εμβέλειες αυξάνονται, τα βρετανικά νησιά θα αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο πιθανή απειλή», καταλήγουν.

Το Συμβούλιο Γεωστρατηγικής καλεί το Βασιλικό Ναυτικό να επικεντρωθεί στην υπεράσπιση του «Σβάλμπαρντ-Τρόμσο» βόρεια της Νορβηγίας, μιας περιοχής κρίσιμης για την παρακολούθηση των ρωσικών υποβρυχίων που επιχειρούν να προσεγγίσουν την εμβέλεια των πυραύλων κρουζ. Επιπλέον, η κυβέρνηση καλείται να αναθεωρήσει την απόφαση για τη μείωση των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E-7 Wedgetail από πέντε σε τρία, καθώς αυτά είναι απαραίτητα για την έγκαιρη ανίχνευση επιθέσεων.

Ο Ουίλιαμ Φριρ, ερευνητής στο Συμβούλιο Γεωστρατηγικής, δήλωσε: «Η γεωγραφία της Βρετανίας προσφέρει πλεονεκτήματα, αλλά η απειλή των πυραύλων αυξάνεται. Η βασική στρατιωτική υποδομή, ζωτικής σημασίας για την ικανότητα της χώρας να διατηρήσει τη στρατιωτική της ισχύ, είναι επί του παρόντος πολύ ευάλωτη και θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακολουθούμενη από την προστασία των υπερπόντιων βάσεων και στη συνέχεια από την προστασία των αναπτυγμένων βρετανικών δυνάμεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.