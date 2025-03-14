Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο κατάλογος των επιδομάτων, ο οποίος θα εμπλουτίζεται προϊόντος του χρόνου, περιλαμβάνει:



ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΠΕΚΑ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Παιδιού (από τις 30 Μαίου)



ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΥΠΑ

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων

Βοήθημα Ανεργίας και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Επίδομα Εργασίας

Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων

Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα

Επίδομα Γονικής Άδειας

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας

Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Επίδομα Ξεναγών

Επίδομα Δασεργατών

Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων

Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων

Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών



Η προπληρωμένη κάρτα που θα πάρουν το Σάββατο στα χέρια τους, περίπου 250.000 δικαιούχοι, θα περιέχει το 50% του ποσού του επιδόματος το οποίο θα είναι δεσμευμένο για πληρωμή λογαριασμών και ηλεκτρονικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών (με εξαίρεση τα τυχερά παιχνίδια και οι αγορές όπλων) χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου με έξοδα τραπεζικής συναλλαγής. Οι συναλλαγές που επιτρέπονται μέσω της κάρτας πρέπει να γίνονται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπόλοιπο 50% θα μπορούν να το πάρουν με ανάληψη από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της προπληρωμένης κάρτας.

Στην πράξη κάποιος που παίρνει ένα επίδομα 400€ θα μπορεί να ξοδέψει τουλάχιστον τα 200€ με την κάρτα και τα υπόλοιπα μετρητά. Αν θέλει μπορεί να δαπανήσει όλο το ποσό μέσω κάρτας.



Η έκδοση αίτησης προπληρωμένης κάρτας γίνεται στη διαδικτυακή πύλη https://prepaid.minscfa.gov.gr/allowances

Η αίτηση υποβάλλεται προς την τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός για να αποσταλεί από την ίδια την τράπεζα η προπληρωμένη κάρτα στον δικαιούχο.

Με δεδομένα όλα αυτά, τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ανοίξουν και όσοι λαμβάνουν το επίδομα τους μέσω ΕΛΤΑ τα οποία δεν μπορούν να παρέχουν την προπληρωμένη κάρτα.

Σε κάθε δικαιούχο αντιστοιχεί μία μοναδική κάρτα μέσω της οποίας θα καταβάλλονται όλες οι κοινωνικές παροχές.



Αν κάποιος λαμβάνει 2 ή περισσότερα επιδόματα σε διαφορετικούς λογαριασμούς θα πρέπει να επιλέξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο εφεξής θα καταβάλλονται όλα τα επιδόματα που δικαιούται.



Εξαιρούνται από τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας τα άτομα που διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ ότι έχουν οπτική αναπηρία σε ποσοστό από 80% και άνω.



Από το τέλος Μαΐου, όταν και με προπληρωμένη κάρτα θα αρχίσει να καταβάλλεται και το επίδομα παιδιού, οι δικαιούχοι θα εκτοξευθούν σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο.

Για να γίνει μάλιστα πιο «ελκυστικό» το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι της κάρτας θα συμμετέχουν σε λοταρίες με έπαθλο 1000€ για 8.500 τυχερούς.

