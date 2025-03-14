Του Βαγγέλη Δουράκη

Με την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ να είναι σε πρώτο πλάνο και την αποπληρωμή του να ξεκινά στο τέλος του μήνα, «ανοίγει» την ερχόμενη Δευτέρα 17 Μαρτίου και η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2024. Φέτος οι υπόχρεοι θα πρέπει να ξέρουν πως οι «κανόνες του παιχνιδιού» άλλαξαν και θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην όλη διαδικασία για να μην κινδυνεύσουν με εξτρά φόρο.

Αυτή τη στιγμή, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ υπολογίζεται ότι περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, οι οποίες αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, είναι προεκκαθαρισμένες, με άλλα λόγια προσυμπληρωμένες και έτοιμες να υποβληθούν.

Τι να προσέχουν όσοι έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που οδηγεί σε «αυτόματη» εκκαθάριση, θα ενημερωθούν από την ερχόμενη Δευτέρα για την ανάρτηση της δήλωσης και του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάρισή της:

στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου

στο myAADEapp, για όσους έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους και

με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Όσοι λάβουν τη σχετική ειδοποίηση πρέπει να ελέγξουν την προσυμπληρωμένη δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1-Ε2-Ε3.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι πλήρως προσυμπληρωμένα και ακριβή, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 25/4/2025.

Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1 για τις μειώσεις φόρων

Άλλο ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουν φέτος οι πολίτες είναι το νέο έντυπο Ε1 το οποίο εισάγει νέους κωδικούς που αφορούν απαλλαγές και μειώσεις φόρων.

Συγκεκριμένα:

Οι κωδικοί 119-120 αφορούν όσους εκμίσθωσαν κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι κωδικοί 689-690 και 691-692 αφορούν φιλοδωρήματα που εισπράττουν εργαζόμενοι στον τομέα της εστίασης, με δυνατότητα αφορολόγητης δήλωσης έως 300 ευρώ μηνιαίως.

Οι κωδικοί 047-048 αφορούν τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για φορολογούμενους που ζουν σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι κωδικοί 027-028 που αφορούσαν το τέλος έχουν διαγραφεί, προσφέροντας ελάφρυνση.

Η έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου

Φέτος υπάρχει και μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, όμως το ύψος της εξαρτάται με το πόσο νωρίς θα γίνει η υποβολή της δήλωσης.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος, λοιπόν, μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει στις 31 Ιουλίου 2025.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025.

Η έκπτωση εφάπαξ πληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση αυτή (4%, 3%, 2%) ισχύει μόνο αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

