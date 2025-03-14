Gazprom: Ρώσοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν αμερικανικό ενδιαφέρον

Ρώσοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ διερευνούν τρόπους συνεργασίας με τον ενεργειακό κολοσσό Gazprom σε παγκόσμια πρότζεκτ, σε ένα βήμα προς τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών με το Κρεμλίνο ενώ παράλληλα επιχειρούν να μεσολαβήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.



Ευρωπαϊκές πληροφορίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν προκαταρκτικές επαφές μεταξύ αντιπροσώπων των ΗΠΑ και της Ρωσίας για το θέμα, αλλά δεν είναι σαφές ποιος ηγείται των συνομιλιών ή εάν η κυβέρνηση Τραμπ εμπλέκεται άμεσα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα στο Bloomberg.



Οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για πιθανή συνεργασία με την Gazprom βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.



Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε την Πέμπτη σε πιθανή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση του εφοδιασμού στην Ευρώπη.



«Εάν, ας πούμε, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφωνήσουν για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, τότε θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ένας αγωγός φυσικού αερίου για την Ευρώπη», δήλωσε ο Πούτιν σε μια ενημέρωση στη Μόσχα. «Και αυτό θα ωφελήσει την Ευρώπη, καθώς θα λάβει φθηνό ρωσικό αέριο».



Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου μειώθηκαν έως και 4,5% μετά τα σχόλιά του.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την ιδέα της συνεργασίας παρά τις παραλυτικές κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας που χρονολογούνται εδώ και χρόνια. Οι κυρώσεις αυτές αυξήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια.



Αφού μίλησε με τον Πούτιν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι δυο τους συζήτησαν για την ενέργεια μεταξύ άλλων θεμάτων, όπως η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι φυσικοί πόροι αποτελούν επίσης μέρος των συνομιλιών με το Κίεβο, καθώς η Ουάσιγκτον συνδέει τις προσπάθειες για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία με μια συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά.



Ακόμα κι έτσι, μια συμφωνία ΗΠΑ-Gazprom θα αποτελούσε μια τεράστια στροφή για τον Τραμπ, ο οποίος επέκρινε την Ευρώπη για την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο κατά την πρώτη του θητεία και επέβλεψε τις προσπάθειες για μαζική επέκταση των πωλήσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές χώρες.



Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει ακόμη περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, εκτός αν έρθει στο τραπέζι με την Ουκρανία, λέγοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social την περασμένη εβδομάδα ότι «εξετάζει έντονα τραπεζικές κυρώσεις μεγάλης κλίμακας, κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία έως ότου επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ».



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τη συμφωνία της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών. Στα σχόλιά του την Πέμπτη, ο Πούτιν δεν απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα, ωστόσο είπε ότι «οποιαδήποτε εκεχειρία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη ειρήνη».

Κίνα, Ιράν

Οι ενεργειακές πρωτοβουλίες ΗΠΑ-Gazprom θα μπορούσαν να καλύψουν την Ευρώπη και την Ασία και μπορεί να συναρτώνται με μια ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ για την αποδυνάμωση των δεσμών της Ρωσίας με την Κίνα και το Ιράν, σχολίασαν ορισμένες από τις πηγές. Θα ήταν επίσης σύμφωνες με την επιθυμία του Τραμπ να καρπωθεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.



Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θέλει να περιορίσει τους δεσμούς μεταξύ Ρωσίας και Κίνας χωρίς ωστόσο «να σπείρει διχασμό». Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οι στενότερες σχέσεις μεταξύ των γειτόνων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα θα προκαλούσαν πρόβλημα για τις ΗΠΑ - εάν η Μόσχα γίνει ο «μόνιμος κατώτερος εταίρος» του Πεκίνου.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αμφιβάλλουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν σε θέση να «μπει σφήνα» μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, δεδομένου του πόσο κοντά έχουν έρθει οι δύο χώρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πρόσθεσαν ότι πολλές από τις ιδέες που συζητούνται για τη Gazprom και σχετίζονται με την ενέργεια βρίσκονται ακόμη «στο στάδιο των υποθέσεων».

Nord Stream

Η Gazprom επιθυμεί οι ΗΠΑ να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, που εκτείνονται από τη Βαλτική Θάλασσα από τη Ρωσία μέχρι τις γερμανικές ακτές, μετά από ένα σαμποτάζ το 2022, δήλωσαν δύο από τις πηγές.

Η Ρωσία παρέδιδε αέριο στην Ευρώπη μέσω του Nord Stream πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Αφού η Gazprom μείωσε και αργότερα σταμάτησε τις ροές στην αρχή του πολέμου, ο αγωγός υπέστη ζημιά παράλληλα με μια από τις γραμμές του Nord Stream 2 σε μια μυστηριώδη επίθεση.



Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας επιδιώκει να αποκτήσει την ελβετική εταιρεία εκμετάλλευσης που ελέγχει τον Nord Stream 2, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης στα τέλη του περασμένου έτους, κάτι που θα έδινε στις ΗΠΑ ποσοστό στο έργο.



Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του άθικτου τμήματος του Nord Stream 2, αλλά η απόφαση θα ληφθεί τελικά στη Γερμανία, η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία. Η Γερμανία ήταν μια από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τη διακοπή του Nord Stream, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου και ένα τμήμα της βιομηχανίας της χώρας οδηγήθηκε σε οριστικό κλείσιμο.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση Τραμπ συζήτησαν την πιθανότητα οι εταιρείες του μπλοκ να εισάγουν περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ ως μια προσπάθεια εκτόνωσης των εντάσεων που υπάρχουν στο εμπόριο. Ωστόσο, αρκετά κράτη της ΕΕ δείχνουν επιφυλακτικά σε αυτή την προοπτική, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την προσέγγιση του Τραμπ στην Ουκρανία και την Ευρώπη – και οποιαδήποτε συμφωνία με την Gazprom θα ενίσχυε περαιτέρω αυτές τις ανησυχίες.



Η ΕΕ προσπαθεί να «απεξαρτηθεί» από το ρωσικό φυσικό αέριο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και η Gazprom έκοψε τις ροές του Nord Stream. Υπάρχουν μειωμένες προμήθειες μόνο μέσω του TurkStream, που συνδέει ενεργειακά Ρωσία και Τουρκία μέσω Μαύρης Θάλασσας.

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης είναι το LNG. Παρά τις εκκλήσεις για κυρώσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ποσότητες - ρεκόρ ρωσικού LNG, κυρίως από το εργοστάσιο Yamal της Novatek. Αυτό καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι για την Ευρώπη να κόψει τους δεσμούς της με τη Ρωσία, η οποία την τελευταία δεκαετία εδραιώθηκε ως βασικός προμηθευτής εμπορευμάτων στην ήπειρο.



Η Gazprom θα μπορούσε να προσφέρει στις ΗΠΑ συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα στην περιοχή της Αρκτικής και υπεράκτια πρότζεκτ όπως το έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Σαχαλίνη — εάν αρθούν οι κυρώσεις που περιορίζουν τις ξένες επενδύσεις, είπε μια από τις πηγές.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει μέχρι στιγμής ανάμεικτα μηνύματα για τις ρωσικές κυρώσεις. Έχει επισημάνει ότι θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου συμφωνηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και απείλησε ακόμη και με νέους περιορισμούς εάν η Μόσχα δεν έρθει στο τραπέζι.



Ωστόσο, οι ΗΠΑ εμπόδισαν τους συμμάχους της G7 να αυστηροποιήσουν αρκετές υφιστάμενες ενεργειακές κυρώσεις. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από την κυβέρνηση Τραμπ να παράσχει εξαιρέσεις επιτρέποντας ορισμένες επενδύσεις και συναλλαγές εάν προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

