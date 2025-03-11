Ο βουλευτής Μάικ Έιμσπερι, πρώην μέλος του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από το κοινοβούλιο, σε μια εξέλιξη που φέρνει τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αντιμέτωπο με την πρώτη του ενδιάμεση εκλογική δοκιμασία. Η έδρα που αφήνει κενή αναμένεται να γίνει πεδίο μάχης μεταξύ των Εργατικών και του Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η απόφαση του Έιμσπερι έρχεται μετά την καταδίκη του τον περασμένο μήνα σε ποινή φυλάκισης 10 εβδομάδων με αναστολή. Ο βουλευτής βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν, υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε με γροθιές σε έναν πολίτη στο δρόμο. Η αναστολή του από το κόμμα ήταν άμεση, και η πίεση για την παραίτησή του εντάθηκε γρήγορα.

Μιλώντας στο BBC, ο βουλευτής που εκπροσωπεί την περιφέρεια Ράνκρον και Χέλσμπι, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη βουλευτική του θέση το συντομότερο δυνατό. «Θα αποχωρήσω με την πρώτη ευκαιρία», δήλωσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία δεν είναι άμεση. «Υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να περάσω – υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία όσον αφορά τις παραιτήσεις», εξήγησε, αναφερόμενος στους τυπικούς κανονισμούς που διέπουν την παραίτηση ενός βουλευτή.

Στη συνέντευξη, είπε ακόμη ότι θα «χάσει το οικογενειακό του σπίτι», τα προς το ζην και θα πρέπει να ζήσει με ποινικό μητρώο.



Πηγή: skai.gr

