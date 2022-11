Ινδονησία: «Δεν έμεινε τίποτα, τα πάντα θάφτηκαν» μετά το φονικό σεισμό στη Δυτική Ιάβα - Πάνω από 260 οι νεκροί

Για ώρες ο Αρίς κοιτούσε τον εκσκαφέα που προσπαθούσε να ανοίξει δρόμο μέσα από σωρούς από χώμα στην Ιάβα της Ινδονησίας με την ελπίδα να βρεθεί κάποιο ίχνος από τους αγαπημένους του που αγνοούνται ύστερα από τον σεισμό 5,6 βαθμών που κατέστρεψε το σπίτι τους.

Ο 45χρονος χρειάστηκε ώρες για να περπατήσει έως την περιοχή Σουγκενάγκ όπου ζούσαν οι συγγενείς του μέχρι τη στιγμή που χτύπησε η καταστροφή τη Δευτέρα. Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στην πολυπληθέστερη επαρχία της Ινδονησίας, στη Δυτική Ιάβα, είναι 268, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Όταν έφθασα εκεί, δεν είχε μείνει τίποτα. Τα πάντα είχαν θαφτεί», δήλωσε ο Αρίς, δείχνοντας ένα τεράστιο σωρό από καφετί χώμα στο σημείο όπου βρισκόταν το σπίτι του αδελφού του.

Η δόνηση με μικρό εστιακό βάθος που έπληξε ορεινή περιοχή νωρίς χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) προκάλεσε κατολίσθηση, που σύμφωνα με τις αρχές είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα χωριό να θαφτεί κάτω από τόνους χώματος.

«Είμαι εδώ γιατί πρέπει να βρω την οικογένειά μου, τη νύφη μου. Θάφτηκε κάτω από την κατολίσθηση. Ήταν τρεις: η μητέρα και δύο παιδιά», δήλωσε ο Αρίς. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αδελφός του επίσης αγνοείται.

