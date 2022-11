Ινδονησία: Ανασύρουν συνεχώς σορούς από τον φονικό σεισμό – Ξεπέρασαν τους 250 οι νεκροί - Δεκάδες αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 5,6 βαθμών που έπληξε την πόλη Σιαντζούρ στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας αυξήθηκε σήμερα σε 252, όπως ανέφερε η τοπική κυβέρνηση σε σημερινή ανάρτηση στο Instagram.

Σύμφωνα με τον προηγούμενο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB τα θύματα ήταν 162 , γεγονός που δείχνει πόσο ραγδαία αυξάνονται. .

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 31 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται και 377 τραυματίστηκαν, ενώ 7.060 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Indonesia earthquake kills at least 162 people and injures hundreds https://t.co/tFszApcOnQ pic.twitter.com/uwSU7GT8OE