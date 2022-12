Ινδία: Σχολικό λεωφορείο έπεσε στον γκρεμό- Τουλάχιστον 8 παιδιά νεκρά- Δείτε βίντεο

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή μαθητών στο κρατίδιο Μανιπούρ της βορειοανατολικής Ινδίας, όταν ένα από τα δύο λεωφορεία που είχαν αναχωρήσει από σχολείο της πόλης Τουμπάλ κατέληξε σε γκρεμό.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι - εκ των οποίων οκτώ παιδιά - έχασαν τη ζωή τους και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός ενός εκ των δύο λεωφορείων έχασε τον έλεγχο, το όχημα βγήκε από τον δρόμο σε μια απότομη στροφή και έπεσε σε γκρεμό.

#Breaking: Manipur: A school bus on a picnic trip met a road mishap at Tubung Nungai Old Cachar Road on December 21.

The students faced severe injuries and many of them succumbed to death. pic.twitter.com/8JGMUYwf0C