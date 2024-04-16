Στο στόχαστρο ΗΠΑ και ΕΕ το Ιράν - Πιθανές νέες κυρώσεις 

Το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά του Ιράν εξετάζουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον απόηχο της επίθεσης που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά του Ισραήλ τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου.

Την ίδια στιγμή πάντως και καθώς το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα προκειμένου να αποφασίσει πώς θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση, αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις για αυτοσυγκράτηση και οι προσπάθειες να αποφευχθεί μια απάντηση που θα οδηγούσε σε κλιμάκωση των εντάσεων.

Σε δηλώσεις της λίγο νωρίτερα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, τόνισε πως η Ουάσιγκτον ενδέχεται να κάνει χρήση της εξουσίας της και να επιβάλλει κυρώσεις στο Ιράν, συνεργαζόμενη παράλληλα με τους συμμάχους της, ώστε να “συνεχίσει να παρεμποδίζει την κακοήθη και αποσταθεροποιητική δραστηριότητα του ιρανικού καθεστώτος.”

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ, η οποία ανακοίνωσε πως πραγματοποιεί ταξίδι στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. Η Μπέρμποκ τόνισε μεταξύ άλλων πως έχει διαπιστώσει μια διάθεση από ευρωπαϊκής πλευράς για επέκταση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών.

Με υψηλόβαθμους ισραηλινούς αξιωματούχους να υπόσχονται απάντηση στους ιρανικούς βομβαρδισμούς, πολλές κυβερνήσεις, της γερμανικής συμπεριλαμβανομένης, που επιθυμούν να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση, μιλούν όλο και περισσότερο για νέες διεθνείς κυρώσεις.

Αξιωματούχοι έχουν προτείνει, στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων, τη διεύρυνση της εμβέλειας όσων εμπλέκονται στην κατασκευή των ιρανικών drones, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση του περασμένου Σαββάτου και έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται πως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πως οι Βρυξέλλες θα εξετάσουν την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στην Τεχεράνη, προκειμένου να πλήξουν ιδίως τα ιρανικά προγράμματα κατασκευής drones και πυραύλων.

Πηγή: skai.gr

