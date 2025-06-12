Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η περιοχή ανοιχτά της Κεράλα στην Ινδία, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ρυμουλκήσουν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που φλέγεται, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή στην Αραβική Θάλασσα.

Όπως ανακοίνωσε το ινδικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη, το πλοίο MV Wan Hai 503, το οποίο μετέφερε πάνω από 2.100 τόνους καυσίμων και εκατοντάδες κοντέινερ – ανάμεσά τους και επικίνδυνα υλικά – τυλίχθηκε στις φλόγες τη Δευτέρα, έπειτα από έκρηξη σε εσωτερικό εμπορευματοκιβώτιο.

Αν και οι ορατές φλόγες έχουν μειωθεί χάρη στις πυροσβεστικές προσπάθειες, η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται στα εσωτερικά καταστρώματα και κοντά στις δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για το περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 μέλη του πληρώματος, ωστόσο τέσσερα παραμένουν αγνοούμενα, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πέντε πλοία, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Ακτοφυλακής, ενώ έχει σταλεί και ομάδα διάσωσης με δύτες.

Το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Βομβάη από το Κολόμπο της Σρι Λάνκα όταν ξέσπασε η φωτιά. Η Ινδική Ακτοφυλακή προσπαθεί να σταθεροποιήσει το σκάφος και να το ρυμουλκήσει μακριά από την ακτή για να αποτρέψει θαλάσσια ρύπανση.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό ναυτικό περιστατικό στην περιοχή μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες. Τον προηγούμενο μήνα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο και επικίνδυνα φορτία, βυθίστηκε στην Αραβική Θάλασσα προκαλώντας περιβαλλοντικό συναγερμό.

Η πολιτεία της Κεράλα απαγόρευσε αμέσως την αλιεία σε ακτίνα 20 ναυτικών μιλίων από το ναυάγιο και ανακοίνωσε αποζημιώσεις για τους πληγέντες κατοίκους αλιευτικών περιοχών.

Εν τω μεταξύ, υποβρύχια επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την ασφάλιση των δεξαμενών του βυθισμένου πλοίου και την άντληση των καυσίμων. Την Τετάρτη, το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας απηύθυνε τελεσίγραφο προς την εταιρεία διαχείρισης του σκάφους, προειδοποιώντας για νομικές κυρώσεις εάν δεν ξεκινήσει η διαδικασία απορρύπανσης μέχρι την Παρασκευή.

