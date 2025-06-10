Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών της Ινδίας - 4 μέλη πληρώματος αγνοούνται (Βίντεο)

Δεκαοκτώ μέλη πληρώματος διασώθηκαν, ενώ τέσσερα εξακολουθούν να αγνοούνται - Η Σιγκαπούρη έστειλε ομάδα για να βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης

Φωτιά σε πλοίο

Η ακτοφυλακή της Ινδίας συνεχίζει τις προσπάθειες για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης στην Αραβική Θάλασσα, κοντά στις ακτές της νότιας πολιτείας Κεράλα.

Το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν προς την πόλη της Βομβάης της Ινδίας από το Κολόμπο της Σρι Λάνκα, ανέφερε μια έκρηξη σε κοντέινερ τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά στο πλοίο, σύμφωνα με το BBC.

Δεκαοκτώ μέλη πληρώματος διασώθηκαν, ενώ τέσσερα εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Σιγκαπούρη έστειλε μια ομάδα για να βοηθήσει στις προσπάθειες διάσωσης.

Το Ινδικό Εθνικό Κέντρο Υπηρεσιών Πληροφοριών για τους Ωκεανούς (INCOIS) εξέδωσε συναγερμό για τις ακτές της Κεράλα λόγω πιθανής διαρροής πετρελαίου και συντριμμιών από το πλοίο.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη δέιχνουν μεγάλα σύννεβα καπνού εκπέμπονται από το πλοίο καθώς το Ινδικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά.

