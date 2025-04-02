Της Αθηνάς Παπακώστα

H κατά τον Ντόναλντ Τραμπ «ημέρα απελευθέρωσης» έφτασε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται απόψε το βράδυ (ώρα Ελλάδος) να πατήσει το κουμπί των δασμών.

Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ούτε το μέγεθος, ούτε τον στόχο αυτών, καθώς οι οριστικές αποφάσεις για τα πακέτα των δασμολογικών αυξήσεων, έπειτα και από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκκρεμούν. Όπως τόνιζε σχετικά η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ, εν όψει της επίσημης παρουσίασης των σχεδίων του προέδρου στον Κήπο των Ρόδων, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε συνεδρίαση με την ομάδα εμπορίου και δασμών χθες το βράδυ. Ωστόσο, αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο, έκαναν προηγουμένως λόγο για επιβολή δασμών ύψους περίπου 20% στις περισσότερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι και σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, στον χάλυβα, στο αλουμίνιο, καθώς επίσης σε αγαθά από τον Καναδά και το Μεξικό, ενώ αύριο, Πέμπτη 3 Απριλίου, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η επιβολή δασμών και σε όλα τα εισαγόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοκίνητα.

Όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ήδη αρκετές χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Ουάσιγκτον για να συζητήσουν το νέο πλαίσιο και προσέθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πάντα διαθέσιμος για τηλεφωνικές επαφές με ξένους ηγέτες ή εμπορικούς εταίρους που επιθυμούν να συζητήσουν για τους δασμούς και τις διμερείς σχέσεις.

Χαρακτηρίζοντας όμως τα μέτρα του Αμερικανού προέδρου ως «ιστορικά» η κ. Λέβιτ επεσήμανε ότι το νέο σχέδιο δασμών είναι «προς το συμφέρον των Αμερικανών», καθώς «θα ανατρέπει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που κατακλέβουν τη χώρα εδώ και δεκαετίες». Επανέλαβε δε πως όποιος κατασκευάζει προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα πληρώνει δασμούς».

Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση μάχης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να διαμηνύει πως οι Βρυξέλλες διαθέτουν «έτοιμο σχέδιο για αντίποινα». Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευθεί από «θέση ισχύος», καθώς «η Ευρώπη διαθέτει πολλά χαρτιά. Από το εμπόριο και την τεχνολογία έως το μέγεθος της αγοράς μας».

Από την πλευρά τους, οικονομολόγοι μιλούν για ανατροπή του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος των τελευταίων 50 ετών, αναμένουν οι αγορές, που είναι σταθερά αλλεργικές στην αβεβαιότητα, να ταρακουνηθούν και προβλέπουν βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, κατά τους αναλυτές, η μέθοδος Τραμπ περί επιβολής δασμών δεν χρησιμεύει ως εργαλείο για άσκηση πολιτικής, αλλά ως μοχλός πίεσης για την εξασφάλιση άλλων ανταλλαγμάτων, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πιστό στο δόγμα «πρώτα η Αμερική» να επιλέγει ποιον θα επιβραβεύσει και ποιον θα τιμωρήσει - είτε είναι σύμμαχος της χώρας του, είτε όχι.

Όπως μάλιστα τόνιζε χαρακτηριστικά πριν από μερικά 24ωρα ο Αμερικανός πρόεδρος οι δασμοί «είναι ανταποδοτικοί, οπότε ό,τι μας χρεώνουν, τους χρεώνουμε κι εμείς», με μόνη διαφορά, όπως εξηγούσε, πως «εμείς είμαστε πιο ευγενικοί. Έχουμε πολλές χώρες – φίλους και εχθρούς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο φίλος είναι χειρότερος και από εχθρό».

Και όσο η αγωνία αλλά και η αβεβαιότητα κορυφώνονται, ο εμπορικός πόλεμος που ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατά της παγκόσμιας κοινότητας εισέρχεται σε νέα φάση, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι οι πιθανότητες για μια ύφεση στις ΗΠΑ είναι πλέον 35%.

