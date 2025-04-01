Οι δασμοί που θα ανακοινώσει ο Τραμπ την Τετάρτη θα τεθούν αμέσως σε ισχύ

Άμεσα θα τεθούν σε ισχύ οι αμοιβαίοι δασμοί που θα ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στις 2 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε ό,τι αφορά τους δασμούς στα αυτοκίνητα θα προχωρήσουν σύμφωνα με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα στις 3 Απριλίου, σημείωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Αν και πολλές από τα λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες, ίσως και στον ίδιο τον Τραμπ, όπως αναφέρει το CNN, η ανακοίνωση της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» αναμένεται να είναι η πιο επιθετική δασμολογική κίνηση μέχρι σήμερα.

Ο Τραμπ συναντάται την Τρίτη με την ομάδα του και οι δασμοί που θα ανακοινώσει σε μια τελετή στον Κήπο των Ρόδων στις 11 μ.μ. ώρα Ελλάδος την Τετάρτη θα τεθούν σε εφαρμογή "άμεσα", δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να επιβάλει επιθετικούς δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ ως μια λύση για σχεδόν κάθε πρόβλημα. Η απόφασή του προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, τους οικονομολόγους, τους διευθύνοντες συμβούλους και στους πολίτες που φοβούνται ότι οι δασμοί θα προκαλέσουν περισσότερη ζημιά παρά όφελος.



Πηγή: skai.gr

