Η δικάστρια Σούζαν Κρόφορντ, που υποστηρίχτηκε από τους Δημοκρατικούς, εξελέγη χθες Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας Ουισκόνσιν, καταφέρνοντας ήττα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Ίλον Μασκ, που είχαν εμπλακεί ενεργά στην εκστρατεία.

Η διαδικασία, η πρώτη εκλογική δοκιμασία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου και του πολυδισεκατομμυριούχου συμμάχου του, προσέλκυσε την προσοχή όλης της χώρας καθώς ο επικεφαλής εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX έριξε εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να εκλεγεί ο Μπραντ Σκίμελ στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας αυτής των Μεγάλων Λιμνών, ενισχύοντας το συντηρητικό στρατόπεδο.

